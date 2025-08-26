BYD tarih yazdı... Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili oldu
BYD Yangwang U9 test aracı, saatte 472,41 km ile küresel elektrikli araç azami hız rekorunu kırdı. Rekor öncesinde Aspark isimli şirketin SP600 modeli, dünyanın en hızlı elektrikli otomobili ünvanını elinde bulunduruyodu.
BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang, teknolojik becerisini sergileyerek yeni bir küresel elektrikli araç (EV) azami hız rekoru kırdı.
BYD alt markasının bugün yaptığı açıklamaya göre, Yangwang U9 elektrikli süper otomobil mühendislik test aracı, Almanya'nın ATP test pistinde 472,41 km/s hıza ulaşarak, elektrikli araç azami hızı için yeni bir dünya rekoru kırdı.