BYD tarih yazdı... Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili oldu

Rekor daha önce Aspark isimli bir firmanın modeline aitti. Aspark'ın SP 600 modeli, 8 Haziran'da gerçekleştirdiği test sürüşü ile Hırvat hiper otomobili Nevera'nın rekorunu (412 km/s) geride bırakmayı başarmıştı. Saatte 438.7 km hıza ulaşmayı başaran SP600, "Dünyanın en hızlı elektrikli aracı" rekorunu taşıyordu.

Rekor daha önce, Hırvat otomobil üreticisi Rimac tarafından geliştirilen Nevera modeline aitti.. Rimac Nevera, 412 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduruyordu.

Rimac Nevera, dört bağımsız elektrik motoru sayesinde her bir tekerleğe ayrı güç aktararak çekiş gücü sunuyor ve motorları bin 914 beygir gücündeydi.

BYD şimdi yeni modeliyle bu iki aracı geride bıraktı.

25 Şubat 2024'te Çin'de piyasaya sürülen iki koltuklu elektrikli süper otomobilin başlangıç ​​fiyatı 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar).

Her biri 240 kW tepe gücü sağlayan dört motora sahip olup, toplam tepe çıkışı 960 kW oldu.