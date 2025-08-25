BYD modelini güncelledi... Cuma günü tanıtılacak

Seal 07 DM-i, BYD'nin beşinci nesil DM (Dual Mode) teknolojisiyle donatılmış ilk orta-büyük boy sedanı olarak 8 Ağustos 2024'te ilk kez piyasaya sürüldü ve bu teknoloji, dördüncü nesil DM teknolojisine kıyasla daha düşük yakıt tüketimi sunuyor.



Şu anda satışta olan Seal 07 DM-i, 139 bin 800 Yuan (19 bin 530 dolar, yaklaşık 800 bin lira) ile 195 bin 800 Yuan arasında değişen başlangıç ​​fiyatıyla beş farklı versiyon sunuyor.