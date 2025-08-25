BYD modelini güncelledi... Cuma günü tanıtılacak
Çinli otomotiv devi BYD, Seal 07 DM-i modelinin güncellenmiş halini tanıtacak.
BYD'nin güncellenen Seal 07 DM-i modelinin tavanında, selefinde bulunmayan bir konfigürasyonda LiDAR sensörü yer alıyor.
BYD, hibrit sedana tavan üstü LiDAR eklediği güncellenmiş Seal 07 DM-i'yi bu Cuma günü tanıtacak. Bu sayede gelişmiş sürücü destek yeteneklerinin artırılması bekleniyor.
Yeni enerjili araç üreticisi bugün Weibo'da yaptığı açıklamada, 2026 model yılı Seal 07 DM-i'nin 29 Ağustos'ta 2025 Chengdu otomobil fuarının ilk gününde tanıtılacağını duyurdu.