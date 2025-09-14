BYD'den Çin tankı... 24 ayar altından amblemi var... Fiyatı belli oldu

BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang, Çin'in lüks SUV (sportif arazi aracı) pazarındaki son hamlesini simgeleyen dördüncü modeli U8L'yi piyasaya sürdü.



Yangwang, bugün düzenlediği etkinlikte tam boyutlu U8L SUV modelini resmen tanıttı ve yalnızca "Dingshi Edition" adı verilen tek bir donanım seviyesi sunuyor. Aracın fiyatı, 1.3 milyon Çin Yuanı olan ön satış fiyatının biraz altında, 1.28 milyon Çin Yuan'ından (179 bin 690 dolar) başlıyor.