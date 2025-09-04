BYD'nin büyümesi yavaşladı...
Çinli otomobil devi BYD, 2025 satış hedefini yüzde 16 oranında düşürdü, kaynaklar bunun şirketin hızla büyüyen büyümesinin yavaşladığına işaret olduğunu söylüyor.
Konuya yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli araç devi BYD, son beş yılın en yavaş yıllık büyümesiyle karşı karşıya kalırken ve rekor kıran büyüme döneminin sonuna yaklaştığı yönünde işaretler ortaya çıkarken, şirket bu yılki satış hedefini yüzde 16'ya kadar düşürerek 4,6 milyon araca indirdi.
Çin'in en büyük otomobil üreticisi, Mart ayında analistlere 2025 yılı için 5,5 milyon araç satışı hedeflediğini söylemişti. Ancak kaynaklara göre, şirket içinde bu rakam son aylarda birkaç kez düşürüldü.