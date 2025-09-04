BYD'nin büyümesi yavaşladı...

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, en son rakam olan en az 4,6 milyon araç, planlamaya yön vermek amacıyla şirket içinde ve seçilmiş tedarikçilerle geçen ay paylaşıldı.



Hedefin piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği de belirtildi.



Kesintinin nedenini açıklamadı, ancak içlerinden biri, BYD'nin Geely Auto ve Leapmotor gibi rakipleriyle artan rekabetin yarattığı baskıyı hissettiğini söyledi.



BYD geçen hafta çeyrek kârında yüzde 30'luk bir düşüş bildirdi, bu da üç yıldan uzun bir süredir ilk kez yaşanan bir düşüş. BYD yorum talebine yanıt vermedi.