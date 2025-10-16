BYD'nin Türkiye fabrikasına ne oldu?
Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikaya ilişkin girişim yaşanmazken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, projenin hayata geçirilmediğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin, kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını belirterek, "Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz." dedi.