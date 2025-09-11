BYD'nin zıplayan, yüzen ve dönen aracı Türkiye'de
BYD Türkiye, yüzen, kendi etrafında dönen ve zıplayabilen araçlarını Türkiye'ye getirdi.
BYD Türkiye İstanbul’da, markanın sıra dışı modelleriyle gösteri yaptı. Avrupa’da ilk kez BYD Türkiye tarafından düzenlenen özel etkinlikte, “geleceğin mobilitesi” canlı olarak katılımcılara sunuldu.
BYD Türkiye’nin Kemerburgaz’da sıfırdan inşa ettiği özel platformda, BYD’nin lüks segment markası YANGWANG’ın U8 ve U9 modelleri, ileri teknolojiyle bezeli görkemli bir şovun başrolündeydi. Etkinlikte katılımcılar, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul’da sergilenecek olan bu araçları yakından inceleme ve performanslarını tanıklık etme fırsatı buldu.