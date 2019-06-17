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Byton M-Byte'ın kokpit detayları ortaya çıktı

ntv.com.tr

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Byton’ın M-Byte modelinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

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    Çinli Byton firmasının iddialı özellikleriyle dikkatleri çeken SUV modeli M-Byte'ın kokpit detayları paylaşıldı.
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    Otomobilde en dikkat çeken taraf ilk bakışta da görülebileceği gibi ön konsolu tamamen kaplayan 48 inçlik dev ekran.
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    Bununla birlikte direksiyona yerleştirilmiş 7 inçlik ekran sayesinde araçla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
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    Kol dayama uzantısında yer alan 8 inçlik bir kontrol ekranı ve yolcular için sunulan arka taraftaki iki adet ekranla birlikte araçta toplam 5 adet ekran yer alıyor.
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    İki versiyonuyla piyasaya çıkacağı belirtilen M-Byte giriş seviyesindeki versiyonunda tek elektrik motoruyla yaklaşık 270 beygirlik güç ve 400 kilometre gibi bir menzile erişebilecek.
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    İki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekişli kombinasyonuyla gelecek olan ikinci versiyon ise 470 beygir güç ve yaklaşık 500 kilometre menzile ulaşabilecek.
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