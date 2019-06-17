Byton M-Byte'ın kokpit detayları ortaya çıktı
ntv.com.tr
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Byton’ın M-Byte modelinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
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1Çinli Byton firmasının iddialı özellikleriyle dikkatleri çeken SUV modeli M-Byte'ın kokpit detayları paylaşıldı.
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2Otomobilde en dikkat çeken taraf ilk bakışta da görülebileceği gibi ön konsolu tamamen kaplayan 48 inçlik dev ekran.
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3Bununla birlikte direksiyona yerleştirilmiş 7 inçlik ekran sayesinde araçla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
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4Kol dayama uzantısında yer alan 8 inçlik bir kontrol ekranı ve yolcular için sunulan arka taraftaki iki adet ekranla birlikte araçta toplam 5 adet ekran yer alıyor.
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5İki versiyonuyla piyasaya çıkacağı belirtilen M-Byte giriş seviyesindeki versiyonunda tek elektrik motoruyla yaklaşık 270 beygirlik güç ve 400 kilometre gibi bir menzile erişebilecek.
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6İki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekişli kombinasyonuyla gelecek olan ikinci versiyon ise 470 beygir güç ve yaklaşık 500 kilometre menzile ulaşabilecek.
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