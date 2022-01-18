Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition

Porsche, SUV model ailesi Cayenne için özel Platinum Edition serisini tanıttı. Porsche Cayenne Platinum Edition sahip olduğu ekstra donanımların yanı sıra saten platin boya kaplamalı özel tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 11:46

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 1

SUV model ailesi Cayenne, özel bir seriye kavuşuyor. 

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 2

Cayenne Platinum Edition'a ismini veren özellik, birçok detayda dikkat çekiyor; ön hava girişindeki çıtalar, LED arka far şeridine entegre edilmiş Porsche yazısı, arkadaki model ismi ve yalnızca bu seriye özel saten platin boya ile kaplanmış standart 21 inç RS Spyder Design jantları. 

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 3

Spor egzoz uçları ve siyah yan cam çıtaları da bu özel serinin sportif görünümünü daha da vurgulayıcı hale getiriyor. Beyaz ve siyah gibi opak renklerin yanı sıra, Jet Siyahı, Carrara Beyazı, Mahogany, Ay Işığı Mavisi gibi metalik renkler ve Tebeşir özel renk seçenekleri de sunuluyor.

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 4

Aracın iç mekanında kullanıcıları, 'Platinum Edition' logolu alüminyum kapı eşikleri karşılıyor. Tebeşir emniyet kemerleri, alüminyum-gümüş renkli kaplamalar iç mekana özel bir dokunuş katıyor.

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 5

Cayenne Platinum Edition modelinin iç tasarımında ayrıca Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi (PDLS), panoramik tavan sistemi ve karartılmış cam, Bose® ses sistemi, ortam aydınlatması, sekiz yönlü deri spor koltuklar, ön ve arka koltuk başlıklarındaki Porsche arması ve gösterge panelindeki analog saat gibi detaylar dikkat çekiyor.

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 6
Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 7

Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Cayenne Platinum Edition modellerini Mayıs ayında Porsche Merkezleri’mizde satışa sunmayı planlıyoruz. Bu özel seri Cayenne, Cayenne E-Hibrid, Cayenne S modelleri ve bu modellerin Coupe versiyonları ile mevcut olacak.” şeklinde açıklama yaptı.

Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 8
Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition - 9

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER