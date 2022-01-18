Cayenne ailesine özel versiyon: Porsche Cayenne Platinum Edition

Spor egzoz uçları ve siyah yan cam çıtaları da bu özel serinin sportif görünümünü daha da vurgulayıcı hale getiriyor. Beyaz ve siyah gibi opak renklerin yanı sıra, Jet Siyahı, Carrara Beyazı, Mahogany, Ay Işığı Mavisi gibi metalik renkler ve Tebeşir özel renk seçenekleri de sunuluyor.