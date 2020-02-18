Cenevre öncesi 2021 Kia Sorento'nun görselleri geldi

Uzun zamandır kamuflajlı görselleri sızan yeni Kia Sorento'nun resmi görselleri paylaşıldı. Haftalardır sızıntı görselleriyle gündemden düşmeyen ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan 2021 Kia Sorento'nun resmi görselleri paylaşıldı. İç ve dış tasarımında büyük değişiklikler olan yeni Sorento'nun kokpitinde 12.3 inçlik göstrge ve 10.1 inçlik multimedya ekranı kullanılıyor. Güney Koreli otomotiv üreticisi araçla ilgili teknik bir detay paylaşmadı. Sorento'nun benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri sunması bekleniyor. Yeni Sorento'nun tüm detayları 3 Mart'ta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkacak.