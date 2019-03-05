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Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını araladı

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, AFP, Reuters

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen, 89. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını basın mensuplarına açtı.

  • 1

    İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergileneceği fuar kapılarını açtı. 

    SAFFET ÜÇÜNCÜ'NÜN FUAR İZLENİMLERİ

  • 2

    Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 110 bin metrekarelik fuar alanında, firmalar 220 stantta en son teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı bulacak. 

  • 3

    Yeni model ve konsept otomobillerin yaklaşık 700 bin ziyaretçinin beğenisine sunulacağı fuar, 7-17 Mart'ta ziyaretçileri ağırlayacak.

  • 4

    İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda Türk firmaları da yerini alacak.

  • 5

    YILIN OTOMOBİLİ BELLİ OLDU

    YILIN OTOMOBİLİ BELLİ OLDU

    Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I-PACE, dün 23 ülkeden 60 basın mensubunun oylarıyla "Yılın Otomobili" seçilmişti. 

    AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ BELLİ OLDU

  • 6

    Volkswagen'in elektrikli konsept otomobili 'ID. BUGGY'
  • 7

    Audi Q4 e-tron
  • 8

    Aston Martin Vanquish Vision Concept
  • 9

    Aston Martin AM-RB 003
  • 10

    Pininfarina Battista
  • 11

    Arcfox GT
  • 12

    Arcfox-GT
  • 13

    Lamborghini Huracan Evo Spyder
  • 14

    Lamborghini Huracan Evo Spyder
  • 15

    Nissan IMQ concept
  • 16

    Aston Martin Lagonda
  • 17

    Aston Martin Lagonda
  • 18

    Aston Martin Lagonda
  • 19

    Aston Martin Lagonda
  • 20

    Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
  • 21

    Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
  • 22

    Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
  • 23

    Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
  • 24

    Mitsubishi'nin elektrikli SUV aracı 'Engelberg Tourer'
  • 25

    Honda e
  • 26

    Honda e
  • 27

    Kia
  • 28

    Peugeot'nun elektrikli otomobili 'e 208'
  • 29

    Peugeot'nun elektrikli otomobili 'e 208'
  • 30

  • 31

    Volkswagen'in elektrikli aracı Passat GTE
  • 32

    Volkswagen'in elektrikli aracı Passat GTE
  • 33

    Volkswagen'in elektrikli aracı Passat GTE
  • 34

    Skoda Scala
  • 35

    Porsche 911 cabriolet
  • 36

    Peugeot E-legend
  • 37

    Arcfox ECF
  • 38

    Arcfox ECF
  • 39

    Rimac C-Two
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