Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını araladı
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, AFP, Reuters
Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen, 89. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını basın mensuplarına açtı.
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İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergileneceği fuar kapılarını açtı.
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Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 110 bin metrekarelik fuar alanında, firmalar 220 stantta en son teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı bulacak.
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Yeni model ve konsept otomobillerin yaklaşık 700 bin ziyaretçinin beğenisine sunulacağı fuar, 7-17 Mart'ta ziyaretçileri ağırlayacak.
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İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda Türk firmaları da yerini alacak.
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YILIN OTOMOBİLİ BELLİ OLDU
Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I-PACE, dün 23 ülkeden 60 basın mensubunun oylarıyla "Yılın Otomobili" seçilmişti.
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6Volkswagen'in elektrikli konsept otomobili 'ID. BUGGY'
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7Audi Q4 e-tron
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8Aston Martin Vanquish Vision Concept
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9Aston Martin AM-RB 003
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10Pininfarina Battista
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11Arcfox GT
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12Arcfox-GT
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13Lamborghini Huracan Evo Spyder
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14Lamborghini Huracan Evo Spyder
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15Nissan IMQ concept
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16Aston Martin Lagonda
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17Aston Martin Lagonda
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18Aston Martin Lagonda
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19Aston Martin Lagonda
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20Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
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21Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
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22Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
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23Citroen'in elektrikli konsept otomobili 'Ami One'
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24Mitsubishi'nin elektrikli SUV aracı 'Engelberg Tourer'
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25Honda e
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26Honda e
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27Kia
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28Peugeot'nun elektrikli otomobili 'e 208'
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29Peugeot'nun elektrikli otomobili 'e 208'
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31Volkswagen'in elektrikli aracı Passat GTE
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32Volkswagen'in elektrikli aracı Passat GTE
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33Volkswagen'in elektrikli aracı Passat GTE
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34Skoda Scala
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35Porsche 911 cabriolet
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36Peugeot E-legend
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37Arcfox ECF
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38Arcfox ECF
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39Rimac C-Two