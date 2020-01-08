CES 2020'nin son teknoloji otomobilleri

Otomotiv dünyası, en yeni teknoloji ve tasarımlarını 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.

Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapılarını ziyaretçilere açtı. Her alandan yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı fuarda otomotiv sektörü de en yeni teknoloji ve modelleriyle yerini aldı.

Toyota LQ Level 4

Otomotiv dünyası, birbirinden farklı teknoloji ve tasarımlarıyla fuarın en dikkat çeken sektörlerinden oldu.

Sony Vision-S

SONY'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SÜRPRİZİ

Hyundai S-A1

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Hyundai S-AI
Mercedes-Benz Vision AVTR
Mercedes-Benz Vision AVTR
Rivan R1T
Mercedes-Benz Vision AVTR
Bell Nexus 4EX
Bell Nexus 4EX
Hyundai S-A1
Fisker Ocean SUV
Fisker Ocean SUV
Fiat Chrysler (FCA) Vision Airflow
Fiat Centoventi
Nissan Ariya
Audi AI:ME Level 4
Ford Mustang Mach E GT

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