CES 2020'nin son teknoloji otomobilleri

Otomotiv dünyası, en yeni teknoloji ve tasarımlarını 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.
ntv.com.tr 08.01.2020 - 11:07
Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapılarını ziyaretçilere açtı. Her alandan yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı fuarda otomotiv sektörü de en yeni teknoloji ve modelleriyle yerini aldı.
Toyota LQ Level 4
Otomotiv dünyası, birbirinden farklı teknoloji ve tasarımlarıyla fuarın en dikkat çeken sektörlerinden oldu.
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