CES 2020'nin son teknoloji otomobilleri (TOGG da tanıtıldı)

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da (TOGG) yerli otomobili CES 2020 fuarında dünya kamuoyuna tanıttı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş liderliğinde fuara katılan TOGG ekibi, ‘Let's Co Create a New Era of Mobility’ (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panele katıldı.

Panelde konuşan Karakaş, dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu dinleyici grubuna Türkiye'nin Otomobili'ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.