CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı

Otomotiv devleri CES 2023'te tanıtımlarına devam ediyor. Son olarak BMW, renk değiştirebilen konsept aracı BMW i Vision Dee’yi görücüye çıkardı.

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 1

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2023) kapılarını açtı. Elektrikli modeller ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla otomotiv devleri de son dönemde fuara büyük ilgi gösteriyor. 

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 2

Son olarak Alman devi BMW, konsept aracı BMW i Vision Dee’yi fuar kapsamında görücüye çıkardı.

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 3

BMW i Vision Dee, markanın daha önce yine CES kapsamında tanıttığı E-INK teknolojisini kullanıyor. Gövdeyi saran 240 E-Ink paneli birbirinden bağımsız 32 farklı renk sunabiliyor. 

Bu da aracın sürücünün isteğine göre renk değiştirmesine imkan sağlıyor.   

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 4

Aynı zamanda aracın dijital böbrek ızgarası sayesinde yüz ifadeleriyle yola çıkılabiliyor.

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 5

Aracın içinde fiziksel tuşa yer verilmezken, sürüş ve multimedya ekranı ön camın alt kısmına boydan boya yansıtılıyor. Gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi sunan araç sürücüsü ise iletişim kurabiliyor.

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 6

Şimdilik konsept olan modelin bazı özellikle 2025 yılından itibaren yeni modellerde yer alacak.

CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 7
CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 8
CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 9
CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 10
CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı - 11

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