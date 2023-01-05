CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı

BMW i Vision Dee, markanın daha önce yine CES kapsamında tanıttığı E-INK teknolojisini kullanıyor. Gövdeyi saran 240 E-Ink paneli birbirinden bağımsız 32 farklı renk sunabiliyor.

Bu da aracın sürücünün isteğine göre renk değiştirmesine imkan sağlıyor.