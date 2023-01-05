CES 2023: BMW renk değiştirebilen modelini tanıttı

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2023) kapılarını açtı. Elektrikli modeller ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla otomotiv devleri de son dönemde fuara büyük ilgi gösteriyor.
Son olarak Alman devi BMW, konsept aracı BMW i Vision Dee’yi fuar kapsamında görücüye çıkardı.
BMW i Vision Dee, markanın daha önce yine CES kapsamında tanıttığı E-INK teknolojisini kullanıyor. Gövdeyi saran 240 E-Ink paneli birbirinden bağımsız 32 farklı renk sunabiliyor.
Bu da aracın sürücünün isteğine göre renk değiştirmesine imkan sağlıyor.
Aynı zamanda aracın dijital böbrek ızgarası sayesinde yüz ifadeleriyle yola çıkılabiliyor.
Aracın içinde fiziksel tuşa yer verilmezken, sürüş ve multimedya ekranı ön camın alt kısmına boydan boya yansıtılıyor. Gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi sunan araç sürücüsü ise iletişim kurabiliyor.
Şimdilik konsept olan modelin bazı özellikle 2025 yılından itibaren yeni modellerde yer alacak.