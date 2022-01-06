Chevrolet Silverado EV tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:16
Los Angeles'ta CES 2022 fuarı devam ederken otomotiv firmaları da geleceğe dönük yeni modellerinin tanıtımı yapıyor.
Bu markalarından biri olan Chevrolet, uzun zamandır beklenen elektrikli pick-up modeli Silverado EV'yi sergilerdi.
Silverado EV, ilk olarak WT ve RST olarak iki modelde sunulacak.
İki versiyonda çift motordan güç alırken RST versiyonu 673 byegir güç ve 1063 Nm tork üretebiliyor. WT ise 516 beygir güç ve 834 Nm tork üretebiliyor.
Model 'Wide Open Watts' adındaki moda geçtiğinde 0'dan 100 kilometre hıza sadece 4.5 saniyede ulaşabiliyor.
Araçta 11 inçlik dijital gösterge ile birlikte 17 inçlik multimedya ekranına yer verilmiş.
GM tarafından geliştirilen yazılımı kullanan pick-up uzaktan güncellemeler alabiliyor.