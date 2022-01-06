Chevrolet Silverado EV tanıtıldı

Chevrolet Silverado EV CES 2022 fuarı kapsamında kendisini gösterdi. Araç en büyük batarya paketiyle 650 kilometreye yakın bir menzil vadediyor.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:16

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Los Angeles'ta CES 2022 fuarı devam ederken otomotiv firmaları da geleceğe dönük yeni modellerinin tanıtımı yapıyor.

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Bu markalarından biri olan Chevrolet, uzun zamandır beklenen elektrikli pick-up modeli Silverado EV'yi sergilerdi.

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Silverado EV, ilk olarak WT ve RST olarak iki modelde sunulacak.

Chevrolet Silverado EV tanıtıldı - 4

İki versiyonda çift motordan güç alırken RST versiyonu 673 byegir güç ve 1063 Nm tork üretebiliyor. WT ise 516 beygir güç ve 834 Nm tork üretebiliyor.

Chevrolet Silverado EV tanıtıldı - 5

Model 'Wide Open Watts' adındaki moda geçtiğinde 0'dan 100 kilometre hıza sadece 4.5 saniyede ulaşabiliyor.

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Araçta 11 inçlik dijital gösterge ile birlikte 17 inçlik multimedya ekranına yer verilmiş.

Chevrolet Silverado EV tanıtıldı - 7

GM tarafından geliştirilen yazılımı kullanan pick-up uzaktan güncellemeler alabiliyor.

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Chevrolet Silverado EV tanıtıldı - 9
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