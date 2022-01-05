Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 11:25
Chrysler, birkaç yıldır üzerinde çalıştığı tamamen elektrikli modeli Airflow'u CES 2022'de görücüye çıkardı.
2021'de yapılan Stellantis etkinliğinde ön gösterimi yapılan Airflow, 2028 yılına kadar tamamen elektrikliye geçmeyi planlayan Chrysler'in piyasaya çıkacak ilk yüzde yüz elektriklisi olacak.
Konsept tasarım gelecekte tanıtılacak Chrysler'ları tasarımına dair ipuçları veriyor.
Airflow adı markanın geçmiş yıllarda da kullandığı önemli modellerden biri.
Aracın kabini her sürücü ve yolcu için özelleştirilmiş bir alan sunuyor.
Chrysler Airflow'da önde ve arkada olmak üzere iki adet motor bulunuyor. Bu motorların her biri 150 kW (201 beygir) güç sağlıyor.
Seviye 3 otonom sistemlerle donatıldığı açıklanan Airflow 640 kilometreye kadar bir menzil vadediyor.