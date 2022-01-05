Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı

Birçok marka çekilmiş olsa da CES 2022'de geleceğe ışık tutan otomobiller tanıtılmaya devam ediyor. Bu markalardan biri olan Chrysler tamamen elektrikli modeli Airflow Concept'i fuarda sergiledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 11:25

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 1

Chrysler, birkaç yıldır üzerinde çalıştığı tamamen elektrikli modeli Airflow'u CES 2022'de görücüye çıkardı.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 2

2021'de yapılan Stellantis etkinliğinde ön gösterimi yapılan Airflow, 2028 yılına kadar tamamen elektrikliye geçmeyi planlayan Chrysler'in piyasaya çıkacak ilk yüzde yüz elektriklisi olacak.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 3

Konsept tasarım gelecekte tanıtılacak Chrysler'ları tasarımına dair ipuçları veriyor.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 4

Airflow adı markanın geçmiş yıllarda da kullandığı önemli modellerden biri.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 5

Aracın kabini her sürücü ve yolcu için özelleştirilmiş bir alan sunuyor.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 6

640 KİLOMETRE MENZİL

Chrysler Airflow'da önde ve arkada olmak üzere iki adet motor bulunuyor. Bu motorların her biri 150 kW (201 beygir) güç sağlıyor.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 7

Seviye 3 otonom sistemlerle donatıldığı açıklanan Airflow 640 kilometreye kadar bir menzil vadediyor.

Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 8
Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 9
Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 10
Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 11
Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 12
Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 13
Chrysler Airflow Concept, CES 2022'de tanıtıldı - 14

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