Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif

2010 yılında Çin'e sevk edilen ve kimsenin almaması üzerine o zamandan beri konteynerde bekleyen 3 adet Tesla Roadster Sport açık artırmada satılıyor. Araçlar için verilen son rakam ise 2 milyon dolar.

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 1

2010 yılında Tesla'nın ilk üretim aracı olan Tesla Roadster'lardan 3 tanesi Çin'de bir firma tarafından satın alındı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 2

Tersine mühendislik için alındığı düşünülen 3 adet sıfır otomobil firmanın iflas etmesi üzerine o dönemden beri limanda konteynerlerin içinde bekletiliyor.

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 3

Araçları satan Gruber Motors yıl başında 3 model için 26 Mayıs’ta son bulacak bir açık artırma başlatmış, geçtiğimiz günlerde ise bu süreyi 2 Haziran’a uzatılmıştı.   

Son durumlarıyla ilgili sadece görseller paylaşılan 3 modele gelen son teklif ise 2 milyon dolar oldu. 24 Mayıs'ta gelen bir önceki teklif 800 bin dolardı.  

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 4

Çalışıp çalışmadıkları, kilometreleri ve 2010 yılından beri bekledikleri için batarya durumları hakkında bir bilgi olmayan araçlarla birlikte, 4. bir aracı tamamlayacak ekstra malzemelerle dolu bir konteyner de bulunuyor.

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 5

İkisi turuncu biri kırmızı renkte olan Tesla Roadster'lardan hepsi Sport versiyon. Elektrikli Roadster 0-100 hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlarken Sport versiyonda bu süre 3,7 saniyeye iniyor.

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 6

Araçlarla ilgili başka bir bilgi ise hepsinin anahtarlarının kayıp olduğu. Ancak araçlarla ilgili bütün belgeler bulunduğundan alıcı yenilerini edinebilecek.

Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 7
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 8
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 9
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 10
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 11
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 12
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 13
Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif - 14
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