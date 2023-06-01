Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif

Araçları satan Gruber Motors yıl başında 3 model için 26 Mayıs’ta son bulacak bir açık artırma başlatmış, geçtiğimiz günlerde ise bu süreyi 2 Haziran’a uzatılmıştı.

Son durumlarıyla ilgili sadece görseller paylaşılan 3 modele gelen son teklif ise 2 milyon dolar oldu. 24 Mayıs'ta gelen bir önceki teklif 800 bin dolardı.