Çin'de terk edilen Tesla Roadster'lara 2 milyon dolarlık teklif

2010 yılında Tesla'nın ilk üretim aracı olan Tesla Roadster'lardan 3 tanesi Çin'de bir firma tarafından satın alındı.
Tersine mühendislik için alındığı düşünülen 3 adet sıfır otomobil firmanın iflas etmesi üzerine o dönemden beri limanda konteynerlerin içinde bekletiliyor.
Araçları satan Gruber Motors yıl başında 3 model için 26 Mayıs’ta son bulacak bir açık artırma başlatmış, geçtiğimiz günlerde ise bu süreyi 2 Haziran’a uzatılmıştı.
Son durumlarıyla ilgili sadece görseller paylaşılan 3 modele gelen son teklif ise 2 milyon dolar oldu. 24 Mayıs'ta gelen bir önceki teklif 800 bin dolardı.
Çalışıp çalışmadıkları, kilometreleri ve 2010 yılından beri bekledikleri için batarya durumları hakkında bir bilgi olmayan araçlarla birlikte, 4. bir aracı tamamlayacak ekstra malzemelerle dolu bir konteyner de bulunuyor.
İkisi turuncu biri kırmızı renkte olan Tesla Roadster'lardan hepsi Sport versiyon. Elektrikli Roadster 0-100 hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlarken Sport versiyonda bu süre 3,7 saniyeye iniyor.
Araçlarla ilgili başka bir bilgi ise hepsinin anahtarlarının kayıp olduğu. Ancak araçlarla ilgili bütün belgeler bulunduğundan alıcı yenilerini edinebilecek.