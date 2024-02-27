Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor

Çinli BYD'nin lüks markası YangWang'ın süper otomobili U9 resmi olarak tanıtıldı. İlginç süspansiyon sistemi ile dikkat çeken model tam 1287 beygir güç sunuyor.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 1

Çinli BYD'nin alt markası olan YangWang, U9 adlı süper otomobilinin resmi tanıtmını yaptı.

Uzun süredir ilginç özelliklerinin sergilendiği videoları ile gündemde olan model, e4 platformunu kullanıyor ve Disus X adlı süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor. 

OTOMOBİL HABERLERİ

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 2

Araç bu gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde yerinde zıplayabiliyor, dans edebiliyor hatta üç tekerlek üzerinde hareket edebiliyor.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 3

Dört tekerleğinde bulunan elektrik motorlarından 1287 beygir güç ve 1.680 Nm tork sağlayan model, 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2,36 saniyede tamamlıyor. 

Modelin azami hızı ise 309 km/sa olarak açıklandı.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 4

Tabi bu hızları sunan aracın 633 kilogramlık batarya paketi olduğunu ve yaklaşık 2 buçuk tonluk bir ağırlığa sahip olduğunu hatırlatmak gerek.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 5

800V şarj mimarisine sahip olan model yüzde 30'dan yüzde 80'lik şarj 10 dakikada çıkabiliyor. Araçta aynı zamanda iki çift şarj girişi sayesinde ikili şarj yapılabiliyor.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 6

Aracın içinde sade bir tasarım söz konusu. 10,25 inçlik sürüş ve yolcu ekranı ile ortada dikey olarak konumlanan 12,3 inçlik üç adet ekran yer alıyor.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 7

Ön siparişleri almaya başlanan modekin ilk teslimatlarının yılın ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor - 8

Son olarak aracın fiyatı ise 236.000 dolar olarak açıklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER