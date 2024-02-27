Çin'den elektrikli süper otomobil: Zıplıyor, tank dönüşü yapıyor, 3 tekerle gidebiliyor
Çinli BYD'nin lüks markası YangWang'ın süper otomobili U9 resmi olarak tanıtıldı. İlginç süspansiyon sistemi ile dikkat çeken model tam 1287 beygir güç sunuyor.
Çinli BYD'nin alt markası olan YangWang, U9 adlı süper otomobilinin resmi tanıtmını yaptı.
Uzun süredir ilginç özelliklerinin sergilendiği videoları ile gündemde olan model, e4 platformunu kullanıyor ve Disus X adlı süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor.