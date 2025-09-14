Çinliler kafalarına koydu... 17 bin dolara otomobil satacaklar
Çinli elektrikli araç üreticileri, kendi alanlarında köklü Avrupa otomobil üreticilerine karşı mücadele ediyor.
Almanya bu hafta dünyanın en büyük otomobil fuarlarından birine ev sahipliği yaptı. Ancak Avrupa’nın otomotiv endüstrisinin kalbinde, bölgenin en büyük markalarından bazılarını kendi sahalarında gölgede bırakmayı hedefleyen hareketli Çinli elektrikli otomobil şirketleri vardı.
Münih’teki IAA Mobility konferansı, en yeni araçlarını ve teknolojilerini sergileyen dev stantlara sahip şirketlerle doluydu. En büyük stantlar arasında, Çin elektrikli otomobil şirketlerinin Çin dışına açılma hedeflerini vurgulayan stantları da vardı.
Avrupa, Asyalı firmalar için odak noktası haline geldi. Geleneksel otomobil üreticilerinin, yeni araç lansmanlarını hızlandırmalarına rağmen, elektrikli araç geliştirmede geride kaldığı görülen bir pazar. Aynı zamanda, Tesla uzun süredir elektrikli araç pazarının lideri olarak görülen bölgede satışlarında düşüş yaşandı.