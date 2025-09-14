Çinliler kafalarına koydu... 17 bin dolara otomobil satacaklar

TEKNOLOJİ VE ALETLER ODAKTA



Çinli otomobil firmalarının bir çoğu, tıpkı Tesla gibi kendilerini teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor ve ürettikleri otomobiller de bunu vurguluyor.



Elektrikli araçların çoğunda, gösterişli arayüzler ve sesli asistanlarla donatılmış büyük ekranlar bulunuyor. Bazı şirketler, alıcıları cezbetmek için ek cihazlar da ekledi.



Örneğin GAC’nin Aion V’sinde oturma düzeninin bir parçası olarak hem buzdolabı hem de masaj fonksiyonu bulunuyordu.



Bu, Çinli oyuncuların geleneksel markalardan farklılaşmak için başvurdukları yollardan biriydi.



Counterpoint’ten Ali, "Çinli otomobil üreticilerinin başarı şansı güçlü, özellikle de uygun fiyat, batarya teknolojisi ve üretim ölçeği açısından bir avantaja sahip oldukları için." dedi.