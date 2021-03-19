Corona virüs gölgesinde otomobil tanıtımları

Corona virüs gölgesinde geçen 2020 yılında dev fuarların iptali ile otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel lansmanlara yöneldi. Pandeminin 2021'de de etkisini sürdürmesiyle fuar iptali haberleri gelmeye devam ederken firmalarda dijital ve sessiz tanıtımlarına devam ediyor. Son olarak listeye Peugeot'nun tamamen yenilenen 308 modeli, Skoda'nın Kushaq, Hyundai'nin Staria ve BMW'nin elektrikli i4 modeli katıldı. girdi. İşte corona virüs salgını gölgesinde örtüsü kaldırılan en yeni otomobil modelleri...

ntv.com.tr 19.03.2021 - 11:39

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SKODA KUSHAQ

VW Grubu'nun başarılı Çekyalı markası Skoda Hindistan'a özel olarak ürettiği Kushaq'ı tanıttı.
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4.221 mm uzunluk, 1.760 mm genişlik ve 1.612 mm yükseklik değerlerine sahip olan Kushaq'ın markanın başka bir modeli Kamiq'den biraz daha kısa ve dar olduğunu görüyoruz.
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Araçta standar olarak 7 inçlik bir multimedya ekranı gelirken, üst donanımda bu 10 inç'e çıkıyor. Üst versiyonlarda ayrıca LED ambiyans aydınlatması, soğutmalı deri ön koltuklar ve  gelişmiş ses sistemi sunuluyor.
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Skoda Kushaq'ta 1.0 TSI 3 silindirli turbo benzinli bir motor bulunuyor. 115 beygir güç ile 175 Nm tork üretebilen araç, 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile alınabilecek. Ayrıca 150 beygir güç ile 250 Nm tork üretebilen 1.5 TSI ünite de seçenekler arasında.
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HYUNDAI'DEN MİNİVANA DÖNÜŞ

Eskiye göre artık popülaritesini iyice kaybeden minivan segmenti kıpırdanmaya başladı. Güney Koreli Hyundai'nin minivan modeli Staria çarpıcı tasarımıyla tanıtıldı.
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Fütüristik tasarıma sahip olan Staria, ön kısmında büyük LED farlara yer verirken genel olarak pürüzsüz bir gövdeye sahip.
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11 koltuk ile satın alınabilen Staria birpanelvana da dönüştürülebiliyor.
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Direksiyon arkasında konumlanan dijital gösterge ile birlikte 10.25 inç büyüklüğe sahip bir bilgi eğlence sistemi yer alıyor.
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Hyundai'nin staria modeli şimdilik sadece Güney Kore pazarına özel olacak.
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YENİ PEUGEOT 308'DEN İLK DETAYLAR

2013 yılından beri çok büyük değişime uğramayan sadece makyajlanan Peugeot 308'in tasarımı tamamen değişti. Yeni Peugeot 308'in lansmanı öncesinde fotoğrafları yayınlandı.

TÜM GÖRSELLER VE TEKNİK DETAYLAR

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Aracın boyutlarına bakıldığında eski versiyonuna göre 12 cm daha uzadığı, 50 mm genişlediği ve yaklaşık 20 mm alçalmış.
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3. nesil Peugeot 308'de de markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi i-Cockpit adlı konsol tasarımına yer verilmiş. Paylaşılan görsellerde ikisi de 10 inç olan sürüş ve bilgi eğlence ekranına yer verildiği görülüyor.
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EMP2 adı verilen esnek bir platform üzerine kurulan Peugeot 308 çok farklı güç seçeneklerine imkan veriyor.  Aracın elektrikli versiyonu ile ilgili bir bilgi olmazken lansmanla birlikte iki plug-in hibrit motor seçeneği yer alacak.
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BMW i4 MODELİNİ TANITTI

BMW elektrikli modeli i4'ü beklenenden çok önce tanıttı.
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Markanın elektrikli tüm modellerinde kullandığı mavi çizgiler bu modelde de kullanılmış.
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Dört kapılı bir coupe gövdeye sahip olan araç 590 kilometreye varan bir menzil vadediyor. 

BMW i4, 390 kW yeni 530 bg güce sahip olacak. 

Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 4 saniye sürüyor. 

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TOYOTA'DAN YENİ KONSEPT

Toyota Aygo X Prologue konseptini tanıttı. Araçta en dikkat çeken nokta ön tarafta boydan boya uzanan LED farlar.
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Aracın arka tarafında da yine kesintisiz LED aydınlatma kullanılmış.
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Aygo X Prologue 4 farklı "çift-renk teması" ile geliyor. Sunulan renkler ise Chilli Kırmızı, Ginger Sarı, Wasabi Yeşili ve Karabiber Siyahı.
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Araç sadece içten yanmalı motorlarla gelecek.
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Fransız otomotiv devi Renault en çok satan modellerinden biri olan Symbol'ün yerini alacak olan yeni Taliant modelini resmen tanıtıldı.
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Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor.

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Aracın motor seçenekleri ile ilgili bir bilgi henüz verilmedi 

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Firmadan yapılan açıklamada fiyat-performans oranının yüksek olduğu belirtilirken bir fiyat bilgisi verilmedi.
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Renault Taliant’ın 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor.
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YENİ NESİL WAGONEER VE GRAND WAGONEER TANITILDI

Jeep, yeni nesil Wagoneer ve Grand Wagoneer'ın örtüsünü kaldırdı.
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Yeni Wagoneer ve Grand Wagoneer temelinde iki farklı segmente üç farklı donanım paketleri ile satışa sunacak.
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Orijinal Wagoneer'a sadık kalmayı hedefleyen marka dijital gösterge paneli ile modern görünüme kavuşmuş.
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Wagoneer, 5.7 litrelik yarı hibrit bir V8 motora sahip. Bu motor 400 bg güç ve 548 Nm tork üretebiliyor. Araçta 8 ileri vitesli otomatik şanzıman yer alıyor. 

Grand Wagoneer ise  6.4 litrelik bir V8 motor kullanan araç, toplamda 480 bg güç ve 617 Nm tork üretebiliyor. 

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Grand Wagoneer'ın kardeşinden asıl farkı iç tasarımda ortaya çıkıyor. Burada ekstra olarak iki  ekran daha yer alıyor. Bunlardan biri ortada altta bulunan klima kontrollerinin sağlandığı ekran, diğeri ise ön yolcunun önünde yer alan ekran. 

Ayrıca arkadaki yolcular içinde 10.1 inç büyüklükteki koltuk arkası ekranlr bulunuyor. 

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HYUNDAİ BAYON

Hyundai'nin İzmit fabrikalarında üretilecek olan Bayon resmen tanıtıldı. Bayon'da da piyasaya yeni çıkan birçok modelde olduğu gibi dizel motor seçeneği olmayacak.
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Hibrit ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan yeni Bayon'da akıllı manuel şanzıman ve DCT olmak üzere iki şanzıman seçeneği yer alıyor.
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Aracın arka tarafında daha önce Hyundai modellerinde görmeye alışık olmadığımız yeni bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz.
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B-SUV Bayon’un içinde ise 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ve yine aynı boyutta bilgi eğlence ekranına yer verilmiş.
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Bayon'da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON'da beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.

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Tamamen yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındıran Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, düzenlenen dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı.

ARACIN TÜM TEKNİK DETAYLARI

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Mercedes-Benz, yeni nesil C-Serisi’ni üç benzinli, üç dizel, bir de plug-in hibrit motor seçeneğiyle satacak. Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç sunacak. Araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise 204 bg üretecek.
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Tamamı 2.0 litre olan dizeller ise C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç sunacak. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunacak ve WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili verecek.

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Yeni S-Serisi gibi yeni C-Serisi de ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış.
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10,25 inç (26,0 cm) ve 12,3 inç (31,2 cm) olmak üzere iki sürücü ekranı boyutu seçeneği bulunuyor.

Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik (24,1 cm) ekran dışında isteğe bağlı olarak 11,9 inçlik (30,2 cm) bir ekran da tercih edilebiliyor.

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HYUNDAİ, YENİ ALT MARKASI IONIQ

Hyundai, yeni alt markası IONIQ’in ilk modeli olan 5’i resmi olarak tanıttı. IONIQ 5, tamamen elektrikli ve çevre dostu malzemelerle üretilen bir otomobil.

YENİ IONIQ 5

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Hyundai Motor Company, online bir dünya prömiyeriyle tanıttığı IONIQ 5’i kompakt bir CUV olarak lanse ediyor.

Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor.

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Koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor.

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Kullanıcılar, 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki pil paketi seçeneğini tercih edebiliyorlar. Ayrıca, yalnızca arka motorlu veya hem ön hem de arka motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde 185 km/s'lik azami hıza ulaşılabiliyor.

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YENİ NİSSAN QASHQAİ'DE DİZELE VEDA

Nissan'ın C-SUV segmentinde en çok satan modeli Qashqai 3. nesliyle karşımızda. Nissan'ın yenilenen modellerinde olduğu gibi Qashqai'de de keskin ve köşeli hatlar hakim. 

YENİ QASHQAİ'NİN TÜM DETAYLARI

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Yeni Qashqai’nin boyu 35 mm uzarken aks mesafesinde 20 mm artmış. Genişlik ve yükseklikteyse sırasıyla 32 ve 10 mm’lik artışlar kaydedilmiş.
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Nissan yeni Qashqai'de dizel motorlara veda ediyor ve elektrik takviyeli benzinli motorlara yer veriyor.
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Qashqai’nin en büyük yeniliği ise e-Power adı verilen hibrit sistem. 190 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru tekerleklere güç veriyor. 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip benzinli motor ise bataryaların doldurulması için jeneratör görevi görüyor.  

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Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor.

YENİ HR-V TANITILDI

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İddialı bir ön ızgara tasarımıyla gelen yeni HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor.
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Premium SUV hissini yaşatmak isteyen HR-V'de, modern görünüml döşemeler ve dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelere yer verilmiş. 

Konsolun ortasında da 9 inçlik bir tablet ekran kullanılmış. 

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Alman devi Audi elektrikli modellerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Audi son olarak elektrikli sedan modeli E-tron Gt ve onun yüksek performanslı RS modelini tanıttı.

E-TRON GT VE RS VERSİYONUN TÜM DETAYLARI

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Yeni e-tron GT tıpkı Porsche Taycan gibi dört kapılı bir coupe gövdeye sahip. Porsche tarafından dizeyn edilen platform üzerinde yükselen aracın altyapısı büyük oranda Taycan ile benzer.
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Aracın bünyesinde 93.4 kWh'lık bir batarya ve  800 volt'luk bir elektrik altyapısı söz konusu. Audi, aracın bataryasının yüzde 5'ten yüzde 80 doluluk oranına hızlı şarj ile sadece 23 dakikada ulaşabildiğini belirtiyor.
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Aracın iki aksında da birer elektrik motoru bulunuyor. Bu motorlar sayesinde E-Tron GT'nin standart versiyonu 476 beygir güç ile 630 Nm tork üretiyor. Aracın RS versiyonu ise 598 beygir güç ile 830 Nm tork gibi değerlere ulaşıyor. 

Araçta 'overboost' denilen 'ani yüksek güç' olarak tabir edilen özellik sayesinde versiyonların beygir güçleri 525 ve 640'a ulaşıyor. 

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E-Tron GT'nin içinde diğer Audi modellerinde görmeye alıştığımız orta kısımdaki iki ekran yerine klima bölümü daha küçük tutulmuş. Sürücünün önünde 12.3 dokunmatik ekrana yer verilirken orta kolsolda 8.6 inçlik bilgi eğlence sistemini konumlandırılmış.
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Nissan büyük SUV modeli Parhfinder'ı tamamen yeniledi. Araç, önden çekişli veya 4 tekerden çekişli olarak alınabilecek.
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Yeni Pathfinder, 9 ileri otomatik bir şanzımana geçiş yaptı. Araç direkt injeksiyonlu 3.5 litrelik V6 motoru aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bu motor araca 284 beygir güç ile 351 Nm tork sağlıyor.
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Aracın iç kısmında ise  9.0 inç'lik bir orta konsol ekranı, 12.3 inç'lik bir dijital gösterge paneli ve bir de 10.8 inç'lik bir head-up display yer alıyor.
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Önceki neslinde 7 kişilik olan Pathfinder en arkada 3'lü koltuk kullarak 8 kişilik haline getirilmiş. 3.sıra koltukların ardında 470 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor.
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YENİ DS 4

Fransız DS'nin son modeli tanıtıldı. DS 4 2021 yılı son çeyreği itibariyle satışa sunulacak.
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PSA grubunun bünyesinde yer alan DS, Citroen C4 ile aynı platformu kullanıyor. 

Tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran model, DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line adlı üç farklı versiyonla satışa sunulacak. 

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Araca ilk bakışta en dikkat çeken yeri yeni nesil DS Matrix LED Vision aydınlatmalar ve 98 LED'den oluşan gündüz farları.
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130, 180 ve 225 bg güç üretebilen PureTech motorlara ek olarak Avrupa'ya özel 130 bg gücündeki BlueHDi dizel versiyon da satışta olacak. Tamamı 8 ileri vitesli otomatik modeller, E-tense hibrit versiyonuna sahip olacak. Toplamda 225 bg güç üretebilecek hibrit versiyon, sadece bataryasını kullanarak 50 kilometre menzil katedebilecek.
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Aracın konsol kısmında ise ortada DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için bir alan yer alıyor. 

Direksoyunun arkasında dijitalgösterge ekranı yer alırken, arttırılmış gerçeklikle desteklenen head-up display sürücülere kolaylık sağlıyor. 

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Ford'un pick-up modeli F-150 Raptor'ın 3. nesli olan yeni versiyonu tanıtıldı.
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Aracın teknik detayları hakkında net bir bilgi paylaşılmasa da 3.5 litrelik EcoBoost V6 motora sahip olacağı biliniyor. 

Bununla birlikte rakipleriyle yarışabilmesi için V8 motorlu bir versonu da piyasaya sürülecek. 

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7 farklı sürüş moduna yer verilen araçta geliştirilen süspansiyon sistemi de sürücünün ihtiyacına göre ayarlanabiliyor.
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Aracın dış görünüşünde olmadığı gibi içinde de çok değişime gidilmemiş.
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RENAULT KİGER TANITILDI

Fransız Renault, geçen sene sonunda konsept olarak tanıttığı crossover modeli Kiger'ı resmen tanıttı.
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Kiger'ın yerden yükseliği 205 mm olarak tasarlandı. Aracın dış tasarımında Renault'un önceki modellerinin hepsinin bir karışımı gibi.
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İç mekanda ise 7 inçlik dijital gösterge ve 8 inçlik bilgi eğlence sistemine yer verilmiş.
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Şu anda sadece Hindistan'a özel bir model olan Kiger, üç silindirli, 1.0 litrelik TCe motora sahip.
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Küçük boyutlarına rağmen Kiger 405 litrelik bagaj hacime sahip.
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MERCEDES EQA TANITILDI

Mercedes-Benz elektrikli ürün ailesinin yeni üyesini tanıttı. Ürün gamının başına yerleşecek olan modelin adı EQA.
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EQ ailesinin yeni modeli 2021 yılının bahar aylarından itibaren Avrupa'da satışta olacak.
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Tamamen elektrikli olan ve 66.5 kWh bir bataryaya sahip olan modelin menzili 486 kilometre olacak.  

Mercedes me Charge ile kullanıcılar tüm şarj ağına erişebiliyor. Bu ağ bu şu anda 31 ülkede 450.000'den fazla AC ve DC şarj noktasını kapsıyor.

Mercedes me Charge, Mercedes-EQ müşterilerinin çeşitli sağlayıcıların şarj istasyonlarını rahatça kullanmalarına olanak sağlarken, entegre bir ödeme sistemini de beraberinde getiriyor. 

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GLA'da n yola çıkarak tasarlanan modelde en ayırt edici özellik EQA'nın ihtiyacı olmayan ön ızgara.

Aracın ilerleyen dönemlerde çıkarılan daha donanımlı verisyonu ise 4 çeker desteğine ve 500Nm torka sahip olacak. 

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İçerde çok bariz farklılıklar olmasa da Alman amrka burada elektrikli hissiyatını yansıtacak detaylar eklemiş. 

Progressive, Electric Art ve AMG Line olmak üzere 3 farklı donanım paketine sahip olacak Mercedes EQA’nın standart donanım paketinde suni deri döşeme, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, deri spor direksiyon simidi, 64 renkten oluşan ambiyans aydınlatma sistemi ve elektrikli bagaj kapağı bulunuyor.

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Beş yıllık stratejik planlarını açıklayan Fransız Renault, tüm markalarında değişime gidiyor.
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Firmanın oldukça ilgi gören markalarından biri olan Romanyalı Dacia da yenilendi. Bu kapsamda Dacia beş içinde 3 yeni model tanıtacak.

5 YILDA 14 MODEL TANITILACAK

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Toplantıda Dacia'nın C segmenti SUV modelinin konsept modeli de  tanıtıldı. En çok satan modellerden biri olan Duster'dan daha büyük ve kaslı olan aracın adı da 'Bigster'.
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Elektrikli olması beklenen Bigster'ın, hibrit versiyonları da gelecek. Bunun yanında alternatif yakıtlardan LPG'li bir seçenek de olması bekleniyor.
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Tanıtılan konsept modelde logonun da değişdiği gözlenirken bunun kalıcı olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.
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Renault bununlla birlikte, 1996 yılında piyasadan kaldırılan R5 modelinin elektrikli bir versiyonunu da tanıttı.
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Araç hakkında çok fazla bilgi paylaşılmazken firmanın CEO'su Luca de Meo'ya göre model "Pek çok kişinin satın alabileceği kadar ucuz" olacak.
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JEEP GRAND CHEROKEE L

Geçtiğimiz günlerce casus fotoğrafları sızan yeni Grand Cherokee L tanıtıldı. 3. sıra koltuklara sahip olan Grand Cherokee L'nin uzunluğunda dikkate değer bir artış söz konusu.
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Yeni model L'de önceki nesillerde de kullanılan 3.6 litrelik V6 motora yer verilmiş. Bu motor, 290 beygir güç ile 348 Nm tork üretiyor. 2 tekerden seçiş sistemiyle sunulan araçta 4 teker çekişi opsiyonlar alınabiliyor.
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Araç normal sürüş modunda 21 santim yüksekliğe sahipten arazi şartlarında 27.6 santimetreye kadar çıkabiliyor. Araç park moduna alındığındaysa 4.5 santimetre daha alçalıyor.
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Araçta opsiyonel olarak alınabilen donanımlar arasında 2.seviye otonom sürüş özelliği de görülüyor.
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Konsolun ortasında konumlanan bilgi eğlence ekranının standart olarak 8.4 inç, opsiyonel olarak da 10.1 inç boyutunda tercih edilebiliyor. 

Araçta 12 adet USB-A ve USB-C portlarının yer aldığı da belirtiliyor. 

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2023 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli seçenek sunmayı planlayan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Bentayga'nın hibrit modellerini makyajladı.

ARACIN TÜM DETAYLARI

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Makyajlanan Bentayga Hybrid, 3 litrelik bir benzinli motor ve elektrik motorunun birleşimiyle 450 beygirlik bir güce sahip. Araç sadece elektrik motoruyla 50 kilometre yol alabiliyor.

Bataryanın tamamen şarj olması ise 2.5 saat sürüyor. 

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Bentley, 17.3 kWh'lık lityum batarya paketi için 160.000 km veya 8 yıl garanti sunuyor.
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Makyajlanan Beytayga'nın iç mekanında da yenilikler var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, yeni tamamen dijital gösterge paneli ve yeni 10.9 inç'lik multimedya ekranı bunlardan bazıları.
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TOYOTA C+POD'U TANITTI

Toyota geçtiğimiz yıl gösterdiği elektrikli aracı C+pod'u resmen tanıttı. 

İlk kez 2019 Tokyo Motor Show'da ortaya çıkan model Japonya'da piyasaya sürüldü.
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Ağırlığı azaltmak adına dış panelleri plastikten olan C+pod'un ağırlığı sadece 690 kilogram.
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İki kişilik olarak üretilen aracın arka tarafında küçük bir bagaj yer alıyor. 

9.06 kWh’lik bataryadan güç alan elektrik Toyota C+pod, tek şarj ile 150 kilometre menzil sunabiliyor. 

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C+pod’un motoru, yalnızca 12,3 beygir güç ve 56 Nm tork sunuyor. Aracın azami hızı ise 60 saatte kilometre ile sınırlandırılmış.
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Japonya'da satışa sunulan aracın fiyatı 16 bin dolar olarak açıklandı.
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Lamborghini'nin Squadra Corsa departmanı tarafından geliştirilen SC20 modelini tanıtıldı.

ARACIN TÜM DETAYLARI

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Birçok kişi tarafından sadece hayal olarak kalacak olan modelden yalnızca bir adet üretilecek. Ve bu araç eski versiyonlarının aksine trafiğe çıkabilecek.
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Gücünü 6.5 litrelik atmosferik V12 motordan alan SC20, 770 beygir güç ve 720 Nm tork üretebiliyor.
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Dış tasarımında sportif ve agrasif görüntüsü dikkat çeken modelin içinde ise fazlaca alcantara malzeme kullanılmış.
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Üretilecek tek modeli kimin aldığı ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. 

SC18 adlı daha önce 1 adet üretilen model, 7 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. 

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Hennessey, projenin duyurulmasının üstünden 6 yıl geçtikten sonra Venom F5 modelinin üretim versiyonunu tanıttı.
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Sadece 24 adet üretilecek olan modelin teslimatlarına önümüzdeki yıl başlanacak.
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Hennessey Venom F5'in 500 kilometre azami hıza sahip olacağı açıklandı. Araca bu performansı sağlayan ise 6.6 litrelik çift turbolu V8 motor. 

Araç için özel olarak üretilen bu motor 1.842 bg güç ve 1.617 Nm tork çıkışı sağlıyor.
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0'dan 100'e üç saniyenin altında ulaşmayı başaran araç, 200 kilometre hıza ise 4.7 saniyede ulaşabiliyor.
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Aracın içinde ise uçaklardan esinlenilerek tasarlanan direksiyon dikkat çekiyor. Direksiyon üzerinden değiştirilebilen sürüş modlarında Sport, Track, Drag, Wet ve F5 yer alıyor.  Venom F5'in tüm gücünü alabilmek için F5 moduna geçmeniz gerekiyor.

Hennessey, aracın fiyatının da 2.1 milyon dolardan başlayacağını duyurdu. 

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Geçtiğimiz dönemde prototipi tanıtılan Acura MDX tam anlamıyla görücüye çıktı.
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Honda'nın ABD ve Japonya gibi ülkelerde satışa sunduğu lüks markası olan Acura MDX modelinin seri üretim halini paylaştı.
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MDX'te 12.3 inç'lik dijital gösterge paneline ek olarak yine aynı boyutta bir bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Amazon Alexa, Android Auto, Apple CarPlay gibi özellikleri desteklenirken kablosuz şarj desteği de unutulmamış.
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7 kişilik bir SUV olan Acura MDX'te 94 beygir güç ile 362 Nm tork üreten 3.5 litrelik V6 motora yer vermiş.
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MERCEDES MAYBACH S580'İN ÖRTÜSÜ KALDIRILDI

Uzun süredir casus fotoğrafları gündemde olan amiral gemisi Mercedes-Maybach S580, sonunda ortaya çıktı. 

Araç retro tasarımı ve uzun aks aralığı ile dikkat çekiyor. 

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S580, elektrikli olarak açılabilir kapılara sahip. Bu kapılar aracın kör nokta kontrol sistemleri ile entegre çalışıyor.

Maybach S580, beş dijital ekrana sahip. 12.3 inç boyutlu en büyük ekran ön konsolun ortasında yer alıyor. Arka koltuklarda 11.6 inç büyüklüğünde iki ekran bulunurken bir de arka konsolda tablet şeklinde çıkartılarak kullanılabilen bir dokunmatik ekran bulunuyor. 

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Arka koltuklarda standart olarak sunulan tekli koltuklar otomatik olarak açılabilen ayak desteği sunuyor.

Maybach'ın özel koltukları ısıtma, soğutma ve masaj desteği sağlıyor. Isıtmalı kapı ve kol dayamaları bulunurken, ayağınızı uzattığınız desteklerde de bilek masajı özelliği sunuluyor. 

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4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor kullanılan model, EQ Boost isimli yarı hibrit bir teknolojiye de sahip. Ürettiği 503 bg gücü ve 700 Nm torku, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile yönlendiriyor.
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Mercedes tarafından henüz yeni S-Serisi üyeleriyle ilgili bir fiyat açıklaması yapılmadı.
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2021 SUBARU BRZ

Atmosferik motor, manuel şanzıman ve 2+2 gövdesiyle otomobil severler arasında sevilen modellerden olan Subaru BRZ yenilendi.
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İlk nesilde 205 bg ve 205 Nm olan veriler 230 bg ve 250 Nm'ye çıkarılmış.
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Kabinde ise Subaru'nun en güncel multimedya sistemi yazılımının kullanıldığı 8.0" boyutlu bir dokunmatik ekran öne çıkıyor. BRZ'de boyutu 7 inçlik sürüş ekranına yer verilmiş.
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Subaru, yeni BRZ'nin fiyatına ve satılacağı pazarlara dair bir açıklama yapmadı.
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FERRARİ'DEN ÜSTÜ AÇILIR HİBRİT MODEL

Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit araç modeli SF90 Spider kamuoyuna tanıtıldı.

Otomobilin sade ve hafif yapısıyla dikkat çeken tavanı, yalnızca 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor.

SF90'IN TÜM DETAYLARI

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İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen RHT tavan sistemi, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. SF90 Spider’ın ayarlanabilir elektrikli arka camı, otomobilin üzeri açık olduğunda, yüksek hızlarda bile mükemmel yolcu konforunu garanti ediyor.
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Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferrari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.

İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji, otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesine ve sadece Ferrari yol otomobillerinin değil, aynı zamanda kategorisinin en üst seviyesine yerleşmesini sağlıyor.

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Otomotiv sektörünün crossover ve SUV sevdası devam ediyor. Son olarak Renault'nun Kiger adını verdiği crossover modeli tanıtıldı. Model bir konsept olsa da Renault, üretim versiyonunun da benzer olacağının sözünü verdi.
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2021 yılında çıkış yapması planlanan Kiger, özellikle son 3 senedir Hindistan'daki pazar payını büyütmek adına önemli adımlar atan Renault'un son hamlesi.
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Hindistan'a özel olacak modelin başka pazarlara sunulabileceği de söyleniyor.
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1850 BEYGİRLİK CANAVAR

Bugatti pist odaklı geliştirilen Bolide modelini tanıttı. Henüz resmi performans testleri yapılmayan modelin simülasyon rakamları dudak uçuklatıyor.

ARACIN TÜM DETAYTLARI

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8 litrelik motoruyla Centodieci ve Super Sport 300+'taki 1578 bg güce sahip olan Bolide, 100 oktanlık yarış yakıtıyla 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretebiliyor.
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Bolide, bu rakamlarla 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın 0'dan 200'e ulaşması ise sadece 4.36 saniye sürecek. 

Teorik verilere göre araç 0'dan 500'e hızlanmasını 20.16 saniyede tamamlayacak. 

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TAVANSIZ ARES S1 PROJECT SPYDER TANITILDI

İtalyan otomobil firması Ares Desing yakın zaman önce tanıttığı S1 modelinin üstü açık versiyonunu tanıttı.

TAVANSIZ TASARIM

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Ares firması, araçta atmosferik V8 motor kullanılacağını belirtti. Motorun 8800 devir ve 710 beygir güç üretebileceği açıklandı.
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Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 2.7 saniye sürüyor.
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Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, markanın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yeni görünümüne kavuştu.

YENİ EGEA AİLESİYLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

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Egea, sedan, hatchback ve station wagondan oluşan üç gövde tipine ek olarak yeni Egea Cross ile genişliyor. Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak yeniden yorumlanan ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yeniliği ise yeni logo oluşturuyor.
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Egea'nın iç tasarımı da baştan aşağı yenilenmiş. 7 inçlik dijital gösterge panelinin yanında 10.25 inçlik dokunmatik ekrana yer verilmiş. FCA Grubu’nun ilk olarak Fiat 500 modelinde kullandığı UConnect 5 multimedya sistemi burada da yer alıyor.
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Fiyatlara dair henüz bir açıklama olmasa da yeni Egea'nın, 2021 Ocak itibarıyla yollarda olması bekleniyor.
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Rivian R1T, Tesla Cybertruck gibi modellerle hareketlenen elektrikli pickup pazarına bir dev giriş yaptı. GMC Hummer pickup modeli 1000 beygirlik gücüyle rekabete ortak olmaya hazır.
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Yaşanan elektrik devrimiyle birlikte büyük araçların önü açıldı. Rivian R1T, Tesla Cybertruck, Ford F150 pickup modellerine elektrikli versiyonuyla Hummer pickup katıldı.

ARACIN TEKNİK DETAYLARI

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Yeni nesil Hummer, 3 elektrik motorundan aldığı enerjiyle 1014 beygir güç üretebiliyor. 

Oldukça güçlü olan Hummer kalkış kontrol modu eklendiğinde 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3 saniyede ulaşabiliyor. 

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563 kilometre menzil vadeden Hummer, 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık bir şajla 160 kilometre yapabiliyor.
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Aracın iç mekanında ise 12.3 inçlik gösterge paneli ile birlkte konsolun merkezinde 13.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Bu bilgi-eğlence ekranı 18 kamera görüntüsüne ulaşımı kolaylaştırıyor. Bu kameralardan bazıları offroad sürüşleri için aracın altında yer alıyor.
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Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

ARAÇLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR

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ÇOK DAHA SPORTİF VE DAHA KARİZMATİK

Yeni Tiguan’ın dış tasarımında en dikkat çekici unsurların başında yeni LED farların bulunduğu tamamen güncellenmiş ön profil geliyor. 4.509 mm uzunluğa, 1.839 mm genişliğe (dış aynalar hariç) ve 1.665 mm (4MOTION: 1.675 mm) yüksekliğe sahip olan Tiguan, artık daha güçlü görünen, daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş ön radyatör ızgarasıyla çok daha karizmatik bir görünüme sahip. Göz alıcı far grubuyla entegre, krom çıtalarla zenginleştirilmiş bu radyatör ızgarası tasarımı ve hemen altında yine güçlü bir krom çıtaya sahip tampon çizgileriyle Tiguan, çok daha sportif tarzıyla öne çıkıyor.

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YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE

Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. 

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Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.
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Yeni Tiguan’da akıllı telefon uygulamalarının kablosuz entegrasyonunu sağlayan Discover Pro navigasyon sistemine entegre olarak “Apple CarPlay” ve “Android Auto” fonksiyonlarının kullanıldığı “App-Connect Wireless” da ilk kez opsiyonel olarak sunuluyor. Bir başka yenilik olan yüksek kalitede ses deneyimi sunan Harman Kardon'un 480-watt'lık ses sistemi de Yeni Tiguan’da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

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"KUSURLARINDAN ARINDIRILDI"

Geçtiğimiz ay görselleri paylaşılmaya başlanan yenilenen Mitsubishi Eclipse Cross kendini gösterdi.
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Makyajlı Eclipse Cross'un en belirgin değişimi arka tarafından yer alıyor. İkiye bölünen bagaj camı tasarımı yeni modelde güncellenmiş.
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Konsol atasarımını da değiştiren marka, yeni 8 inç boyutlu SDA multimedya sistemini yolcu ve sürücüye daha yakın bir konuma taşımış.

Kasım ayında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarında satışa sunulacak araç 2021'in ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapacak. Avrupa satışları da bu zamanlarda başlayacaktır. Türkiye'ye giriş konusunda henüz bir açıklama yok.

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HONDA SUV E:CONCEPT’İ TANITTI

Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda (Auto China 2020) elektrikli SUV konsepti “Honda SUV e:concept”in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. 

HABERE GİT

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Honda SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olarak değil çok yönlü gelişmiş sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemi ile de öne çıkıyor.

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Honda SUV e:concept’te yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni nesil ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekliyor.

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Honda CR-V PHEV, Çin’de satışa sunulan şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan ilk Honda modeli olacak.
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DACİA, 3 MODELİNİ TAMAMEN YENİLEDİ

Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan modellerini tamamen yeniledi.
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Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor.

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ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor.

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Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü. Bu kodlara ön ızgaranın altındaki krom Stepway logosu eşlik ederken, ön ve arka tamponlarda gövde rengindeki metal koruma plakaları bulunuyor.

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Alman otomotiv devi BMW'nin ikon modelleri M3 ve M4'ün altıncı nesilleri tanıtıldı.
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BMW'nin 'daha büyük ızgara' anlayışını devam ettirdiği modeller boyut olarak da seleflerinden daha büyük.
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M3 ve M4 çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoru kullanıyor. Giriş versiyonunda 480 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. İki modelde bu motor gücüyle 0'dan 100'e 4 saniyede ulaşabiliyor.
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BMW M3 ve M4, 10.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelini paylaşıyor.
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Opsiyonel olarak kaşımıza çıkan M Drive Professional paketi ile sürücüler pist üzerindeki en iyi performansı alabilmesi adına sürekli olarak bilgilendiriliyor.

Pakette yer alan M Drift Analyzer sistemi ise yaptığınız drift'leri, drift yaparak gittiğiniz mesafeyi ve açınızı kaydederek bir uygulama vasıtasıyla kuş bakışı görüntülerinizi izleyip karşılaştırma yapmanızı sağlıyor. 

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NİSSAN'IN YENİ Z MODELİ

2009 yılından beri piyasada olan bir spor otomobil olan Nissan 370Z'nin yenilenen versiyonu Z Proto dünya lansmanı ile tanıtıldı.
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Aracın V6 motoru, gücünü arka tekerleklere aktarıyor ve manuel bir şanzıman ile kombine edilmiş. İlerleyen zamanlarda otomatik şanzıman seçeneğinin de araca ekleneceği belirtiliyor.

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Nissan Z Proto'nun parlak sarı rengi ilk jenerasyon 240'a gönderme yapıyor.

Z Proto'nun uzunluğu 4381 mm, genişliği 1849 mm, yüksekliği de 1310 mm.

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Aracın iç tasarımı dışı kadar retro değil. 350Z ve 370Z modellerinde olduğu gibi araç yine iki koltuklu. 

12.3 inç'lik bir dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda, 9 inç boyutunda bilgi eğlence ekranına yer verilmiş.  

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Aracın seri üretim versiyonunun 2021 yılı bitmeden satışa sunulması bekleniyor.
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YENİ HYUNDAİ TUCSON

Son olarak tanıtımı yapılan araç ise Hyundai Tucson oldu. Hyundai, online olarak gerçekleştirdiği global bir lansmanla Yeni Tucson modelininin örtüsünü kaldırdı.
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Geçtiğimiz yıl Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor. 

Hyundai Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarında yer alacak. 

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Yeni 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini tamamen dolduruyor. Hyundai tasarımcıları, fiziksel düğmeler ve klasik butonlardan vazgeçerek tüm işletim ve kontrol mekanizmasını AVN üzerinden gerçekleştiriyor. Klima, havalandırma ve multimedya işlevleri dokunarak kontrol edilebiliyor.
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AUDİ Q4 SPORTBACK E-TRON GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Alman otomotiv devi Audi, yeni model tam elektrikli SUV'u Q4 Sportback e-tron konseptini görücüye çıkardı.

2025 yılına kadar 20 yeni elektrikli model duyuracağını açıklayan Audi, tanıtımlarına devam ediyor. Elektrikli yelpazesine eklenecek modellerden sonuncusu Q4 e-tron Sportback görücüye çıktı.

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Q4 e-tron konseptinin crossover coupe versiyonu olan Sportback, LED farlarla çevrili sahte ızgarası, büyük hava girişleri, arka tarafında yer alan boydan boya uzanan LED stop lambası ve 22'lik jantlarıyla dikkat çekiyor.
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Konseptin dış tasarımı kadar kokpiti de ilgi çekici. 12.3 inçlik multimedya ekranı konsolun merkezine konumlandırılırken, direksiyon arkasında da devasa bir gösterge paneli yer alıyor.

Audi'nin açıklamasına göre Q4 e-tron Sportback, sınıfının en geniş iç mekanlarından birine sahip olacak. Aks mesafesi 2.774 milimetre olarak açıklanan modelin tabana düz şekilde yerleştirilen bataryası gayet iyi baş ve diz mesafesinin yakalanmasını sağlamış.

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Q4 e-tron Sportback gücünü 82 kWh kapasiteli bataryanın beslediği iki elektrik motorundan alıyor. Motorlardan arkada olan 150 kW (204 bg) güç önde yer alan ise 75 kW (102 bg) güç üretiyor. Toplamda 306 bg güç sunan Q4 e-tron Sportback 0'dan 100 kilometre hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın en fazla yapabildiği hız ise 180 km/h hızla ilerleyebilecek.

450 km menzil sunan Q4 e-tron Sportback'in sunacağı en yüksek kapasiteli şarj imkanı ise 125 kW. Aracın bataryası boş halden yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 30 dakika sürecek.

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Bir önceki nesle göre 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm artırılmış dingil mesafesi gelen Yeni Tucson, her zamankinden daha geniş.
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ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX 'i tanıttı.
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LAMBORGHİNİ SİON ROADSTER 

Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık modeli olan Lamborghini Sion Roadster modelinin örtülerini kaldırdı.

TÜM DETAYLAR

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Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor.

Bu motora 48 volktluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaştırılmış.

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Sian Roadster bu güçle 0'dan 100'e hızlanmasını 2.9 saniyede tamalayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s işle sınırlandırılmış.
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Lamborghini, bu özel modelden sadece 19 adet üretecek ve bu 19 adet tamamen satılmış durumda.
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HYUNDAI KONA MAKYAJLANDI

Hyundai, Avrupa'daki iddiasını artırmak için Kona modelini makyajlayarak geliştirdi.
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Hyundai SmartStream imzalı yeni 1.6 litrelik benzinli turbo motor, 177 yerine artık 198 beygir güç üretiyor. Bu performanslı üniteyi 7 ileri çift kavramalı şanzımanla yürüten Hyundai, hem iki tekerlekten hem de dört tekerlekten çekişli varyasyonlarda satışa sunuyor.

Daha fazla yakıt verimliliği için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisini de sunan Hyundai, standart olarak 136 PS'lik 1.6 litrelik Smartstream dizel ve 120 PS'lik 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motorla satışa başlayacak. Müşteriler, 48 volt hafif hibrit teknolojisini isteğe bağlı olarak 7 ileri DCT veya 6iMT şanzıman ile tercih edebilecek.

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Yeni KONA, 1,6 litre GDI motor ve 141 PS kombine güce sahip Hybrid versiyonla da tercih edilebiliyor. KONA Hybrid, 32 kW’lik elektrik motorla donatılırken bu de gücünü 1.56 kWh lityum polimer pilden alıyor.

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Yeni KONA ve KONA N Line yıl sonuna doğru Avrupa ve eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak. Merakla beklenen Yeni KONA Hybrid ise 2021'in ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.

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OPEL MOKKA

Opel'in B segment SUV modeli Mokka tamamen yenilendi. 2017'de PSA bünyesine geçen Opel, yeni Mokka'nın ilk olarak elektrikli versiyonunu tanıttı.

TEKNİK DETAYLAR

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Alman marka şimdilik EV üzerine odaklanıyor olsa da aracın benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip versiyonları da gelecek.

Aracı satın alanlar yeni Mokka'larına ancak 2021'in ilk günlerinde kavuşacak.

Azami hızı 150 kilometre/saat ile sınırlanan model, 50 kWh'lik batarya kullanıyor.

Mokka, normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunarken, Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil daha artıyor. 

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100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0'dan yüzde 80 şarj oranına yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında.

Kokpit bölümüne iki geniş ekranlı paneli birleştiren “Pure Panel” sistemi, 12 inçlik sürücü ve 10 inçlik multimedya ekrandan oluşuyor. Yapı içerisinde, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

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ÖN CAMSIZ VE TAVANSIZ MODEL

Aston Martin ilginç modeli V12 Speedster tanıtıldı. Aracın tasarımında aynı zamanda 1953 DB3S ve 1959 DBR1 gibi eski Aston Martin modellerinden de esintiler bulunuyor. 

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İsminden anlaşılabileceği üzere bu aracın kaputu altında bir V12 motor yer alıyor ve bu motorun hacmi 5.2 litre şeklinde.
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2 adet turboşarj ünitesi bulunan ve 8 ileri otomatik ZF şanzımanla eşlenen bu motor, 700 beygir civarında bir güce ve 750 Nm torka sahip. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum olarak da 300 km/s hıza ulaşabiliyor.
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YENİLİKÇİ BENTLEY BACALAR

İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'ın tanıtımı yapıldı. 

Bentley'in iki koltuklu olarak ürettiği tek otomobil olan modelden sadece 12 adet üretilecek. 

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2 milyon dolarlık (12.3 milyon TL) fiyat etiketi bulunan otomobilin tamamı satılmış durumda. 

İngiliz marka Bacalar'ı, "modern dönemin en nadir iki kapılı Bentley modeli" olarak tanımlıyor. 

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Tüm detaylarında ince dokunuşlar olan modelin konsolunda da özel bir ahşap kullanılmış. Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiği belirtiliyor. 

Modelin motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor.  

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Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 3.5 saniye.
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TAMAMEN 911, TAMAMEN TURBO, TAMAMEN YENİ

Porsche, yeni 911 Turbo S modelini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güç, sürüş dinamikleri ve konforla sunuyor.

Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor. 

MODELİN TÜM DETAYLARI

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911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.

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Ön bölümdeki kontrollü soğutucu hava kapakçıklarının da dahil edildiği adaptif aerodinamik, daha büyük arka kanat yapısıyla daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor. 911 Turbo S, ilk kez iki farklı boyutta jantlarla sunuluyor: Önde 255/35 boyutlu 20 inç'lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 21 inç'lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım seçenekleri, dört çeker 911'in çok daha sportif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı spor egzoz sistemi bulunuyor.
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VW'İN TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK KOMPAKT SUV'Sİ

Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından, Volkswagen'in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı.

Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.

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ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.

Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.

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Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.

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