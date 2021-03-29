Corona virüs gölgesinde otomobil tanıtımları (Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı)

ntv.com.tr 29.03.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 29.03.2021 - 11:24
ABD'li elektrikli otomobil firması Humble Motors, güneş panelleriyle desteklenen elektrikli SUV'unu tanıttı.
Araç, tavanında yer alan güneş panellerinin desteğiyle birlikte 800 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Güneş panelleri güneşli bir günde araca eksradan 100 kilometrelik menzil sağlayacak.
Bentley tarihinin 'en dinamik modeli' olarak lanse edilen Continental GT Speed tanıtıldı.
Gücü standart versiyona göre 25 beygir artırılan model 650 beygir güce ve 900 Nm tork değerien ulaşıyor. Bu verilerle aracın 0'dan 100'e hızlanması sadece 3.5 saniye sürüyor. Bu da Continental GT modeline göre 0.1 saniye kadar kısaldığını gösteriyor.
Modelin maksimum hızı ise 335 kilometre olarak açıklandı.
2013 yılından beri çok büyük değişime uğramayan sadece makyajlanan Peugeot 308'in tasarımı tamamen değişti. Yeni Peugeot 308'in lansmanı öncesinde fotoğrafları yayınlandı.
Dört kapılı bir coupe gövdeye sahip olan araç 590 kilometreye varan bir menzil vadediyor.
BMW i4, 390 kW yeni 530 bg güce sahip olacak.
Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 4 saniye sürüyor.
Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor.
Aracın motor seçenekleri ile ilgili bir bilgi henüz verilmedi
Wagoneer, 5.7 litrelik yarı hibrit bir V8 motora sahip. Bu motor 400 bg güç ve 548 Nm tork üretebiliyor. Araçta 8 ileri vitesli otomatik şanzıman yer alıyor.
Grand Wagoneer ise 6.4 litrelik bir V8 motor kullanan araç, toplamda 480 bg güç ve 617 Nm tork üretebiliyor.
Grand Wagoneer'ın kardeşinden asıl farkı iç tasarımda ortaya çıkıyor. Burada ekstra olarak iki ekran daha yer alıyor. Bunlardan biri ortada altta bulunan klima kontrollerinin sağlandığı ekran, diğeri ise ön yolcunun önünde yer alan ekran.
Ayrıca arkadaki yolcular içinde 10.1 inç büyüklükteki koltuk arkası ekranlr bulunuyor.
Bayon'da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor.
1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON'da beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.
Tamamen yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındıran Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, düzenlenen dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı.
Tamamı 2.0 litre olan dizeller ise C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç sunacak. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunacak ve WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili verecek.
10,25 inç (26,0 cm) ve 12,3 inç (31,2 cm) olmak üzere iki sürücü ekranı boyutu seçeneği bulunuyor.
Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik (24,1 cm) ekran dışında isteğe bağlı olarak 11,9 inçlik (30,2 cm) bir ekran da tercih edilebiliyor.
Hyundai, yeni alt markası IONIQ’in ilk modeli olan 5’i resmi olarak tanıttı. IONIQ 5, tamamen elektrikli ve çevre dostu malzemelerle üretilen bir otomobil.
Hyundai Motor Company, online bir dünya prömiyeriyle tanıttığı IONIQ 5’i kompakt bir CUV olarak lanse ediyor.
Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor.
Koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor.
Kullanıcılar, 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki pil paketi seçeneğini tercih edebiliyorlar. Ayrıca, yalnızca arka motorlu veya hem ön hem de arka motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde 185 km/s'lik azami hıza ulaşılabiliyor.
Nissan'ın C-SUV segmentinde en çok satan modeli Qashqai 3. nesliyle karşımızda. Nissan'ın yenilenen modellerinde olduğu gibi Qashqai'de de keskin ve köşeli hatlar hakim.
Qashqai’nin en büyük yeniliği ise e-Power adı verilen hibrit sistem. 190 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru tekerleklere güç veriyor. 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip benzinli motor ise bataryaların doldurulması için jeneratör görevi görüyor.
Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor.
Premium SUV hissini yaşatmak isteyen HR-V'de, modern görünüml döşemeler ve dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelere yer verilmiş.
Konsolun ortasında da 9 inçlik bir tablet ekran kullanılmış.
Alman devi Audi elektrikli modellerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Audi son olarak elektrikli sedan modeli E-tron Gt ve onun yüksek performanslı RS modelini tanıttı.
Aracın iki aksında da birer elektrik motoru bulunuyor. Bu motorlar sayesinde E-Tron GT'nin standart versiyonu 476 beygir güç ile 630 Nm tork üretiyor. Aracın RS versiyonu ise 598 beygir güç ile 830 Nm tork gibi değerlere ulaşıyor.
Araçta 'overboost' denilen 'ani yüksek güç' olarak tabir edilen özellik sayesinde versiyonların beygir güçleri 525 ve 640'a ulaşıyor.
PSA grubunun bünyesinde yer alan DS, Citroen C4 ile aynı platformu kullanıyor.
Tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran model, DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line adlı üç farklı versiyonla satışa sunulacak.
Aracın konsol kısmında ise ortada DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için bir alan yer alıyor.
Direksoyunun arkasında dijitalgösterge ekranı yer alırken, arttırılmış gerçeklikle desteklenen head-up display sürücülere kolaylık sağlıyor.
Aracın teknik detayları hakkında net bir bilgi paylaşılmasa da 3.5 litrelik EcoBoost V6 motora sahip olacağı biliniyor.
Bununla birlikte rakipleriyle yarışabilmesi için V8 motorlu bir versonu da piyasaya sürülecek.
Tamamen elektrikli olan ve 66.5 kWh bir bataryaya sahip olan modelin menzili 486 kilometre olacak.
Mercedes me Charge ile kullanıcılar tüm şarj ağına erişebiliyor. Bu ağ bu şu anda 31 ülkede 450.000'den fazla AC ve DC şarj noktasını kapsıyor.
Mercedes me Charge, Mercedes-EQ müşterilerinin çeşitli sağlayıcıların şarj istasyonlarını rahatça kullanmalarına olanak sağlarken, entegre bir ödeme sistemini de beraberinde getiriyor.
GLA'da n yola çıkarak tasarlanan modelde en ayırt edici özellik EQA'nın ihtiyacı olmayan ön ızgara.
Aracın ilerleyen dönemlerde çıkarılan daha donanımlı verisyonu ise 4 çeker desteğine ve 500Nm torka sahip olacak.
İçerde çok bariz farklılıklar olmasa da Alman amrka burada elektrikli hissiyatını yansıtacak detaylar eklemiş.
Progressive, Electric Art ve AMG Line olmak üzere 3 farklı donanım paketine sahip olacak Mercedes EQA’nın standart donanım paketinde suni deri döşeme, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, deri spor direksiyon simidi, 64 renkten oluşan ambiyans aydınlatma sistemi ve elektrikli bagaj kapağı bulunuyor.
Firmanın oldukça ilgi gören markalarından biri olan Romanyalı Dacia da yenilendi. Bu kapsamda Dacia beş içinde 3 yeni model tanıtacak.
Konsolun ortasında konumlanan bilgi eğlence ekranının standart olarak 8.4 inç, opsiyonel olarak da 10.1 inç boyutunda tercih edilebiliyor.
Araçta 12 adet USB-A ve USB-C portlarının yer aldığı da belirtiliyor.
2023 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli seçenek sunmayı planlayan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Bentayga'nın hibrit modellerini makyajladı.
Makyajlanan Bentayga Hybrid, 3 litrelik bir benzinli motor ve elektrik motorunun birleşimiyle 450 beygirlik bir güce sahip. Araç sadece elektrik motoruyla 50 kilometre yol alabiliyor.
Bataryanın tamamen şarj olması ise 2.5 saat sürüyor.
İki kişilik olarak üretilen aracın arka tarafında küçük bir bagaj yer alıyor.
9.06 kWh’lik bataryadan güç alan elektrik Toyota C+pod, tek şarj ile 150 kilometre menzil sunabiliyor.
Lamborghini'nin Squadra Corsa departmanı tarafından geliştirilen SC20 modelini tanıtıldı.
Üretilecek tek modeli kimin aldığı ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.
SC18 adlı daha önce 1 adet üretilen model, 7 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahipti.
Aracın içinde ise uçaklardan esinlenilerek tasarlanan direksiyon dikkat çekiyor. Direksiyon üzerinden değiştirilebilen sürüş modlarında Sport, Track, Drag, Wet ve F5 yer alıyor. Venom F5'in tüm gücünü alabilmek için F5 moduna geçmeniz gerekiyor.
Hennessey, aracın fiyatının da 2.1 milyon dolardan başlayacağını duyurdu.
Uzun süredir casus fotoğrafları gündemde olan amiral gemisi Mercedes-Maybach S580, sonunda ortaya çıktı.
Araç retro tasarımı ve uzun aks aralığı ile dikkat çekiyor.
S580, elektrikli olarak açılabilir kapılara sahip. Bu kapılar aracın kör nokta kontrol sistemleri ile entegre çalışıyor.
Maybach S580, beş dijital ekrana sahip. 12.3 inç boyutlu en büyük ekran ön konsolun ortasında yer alıyor. Arka koltuklarda 11.6 inç büyüklüğünde iki ekran bulunurken bir de arka konsolda tablet şeklinde çıkartılarak kullanılabilen bir dokunmatik ekran bulunuyor.
Arka koltuklarda standart olarak sunulan tekli koltuklar otomatik olarak açılabilen ayak desteği sunuyor.
Maybach'ın özel koltukları ısıtma, soğutma ve masaj desteği sağlıyor. Isıtmalı kapı ve kol dayamaları bulunurken, ayağınızı uzattığınız desteklerde de bilek masajı özelliği sunuluyor.
Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit araç modeli SF90 Spider kamuoyuna tanıtıldı.
Otomobilin sade ve hafif yapısıyla dikkat çeken tavanı, yalnızca 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor.
Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferrari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.
İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji, otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesine ve sadece Ferrari yol otomobillerinin değil, aynı zamanda kategorisinin en üst seviyesine yerleşmesini sağlıyor.
Bugatti pist odaklı geliştirilen Bolide modelini tanıttı. Henüz resmi performans testleri yapılmayan modelin simülasyon rakamları dudak uçuklatıyor.
Bolide, bu rakamlarla 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın 0'dan 200'e ulaşması ise sadece 4.36 saniye sürecek.
Teorik verilere göre araç 0'dan 500'e hızlanmasını 20.16 saniyede tamamlayacak.
İtalyan otomobil firması Ares Desing yakın zaman önce tanıttığı S1 modelinin üstü açık versiyonunu tanıttı.
Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, markanın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yeni görünümüne kavuştu.
Yaşanan elektrik devrimiyle birlikte büyük araçların önü açıldı. Rivian R1T, Tesla Cybertruck, Ford F150 pickup modellerine elektrikli versiyonuyla Hummer pickup katıldı.
Yeni nesil Hummer, 3 elektrik motorundan aldığı enerjiyle 1014 beygir güç üretebiliyor.
Oldukça güçlü olan Hummer kalkış kontrol modu eklendiğinde 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3 saniyede ulaşabiliyor.
Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.
Yeni Tiguan’ın dış tasarımında en dikkat çekici unsurların başında yeni LED farların bulunduğu tamamen güncellenmiş ön profil geliyor. 4.509 mm uzunluğa, 1.839 mm genişliğe (dış aynalar hariç) ve 1.665 mm (4MOTION: 1.675 mm) yüksekliğe sahip olan Tiguan, artık daha güçlü görünen, daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş ön radyatör ızgarasıyla çok daha karizmatik bir görünüme sahip. Göz alıcı far grubuyla entegre, krom çıtalarla zenginleştirilmiş bu radyatör ızgarası tasarımı ve hemen altında yine güçlü bir krom çıtaya sahip tampon çizgileriyle Tiguan, çok daha sportif tarzıyla öne çıkıyor.
Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Tiguan’da akıllı telefon uygulamalarının kablosuz entegrasyonunu sağlayan Discover Pro navigasyon sistemine entegre olarak “Apple CarPlay” ve “Android Auto” fonksiyonlarının kullanıldığı “App-Connect Wireless” da ilk kez opsiyonel olarak sunuluyor. Bir başka yenilik olan yüksek kalitede ses deneyimi sunan Harman Kardon'un 480-watt'lık ses sistemi de Yeni Tiguan’da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Konsol atasarımını da değiştiren marka, yeni 8 inç boyutlu SDA multimedya sistemini yolcu ve sürücüye daha yakın bir konuma taşımış.
Kasım ayında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarında satışa sunulacak araç 2021'in ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapacak. Avrupa satışları da bu zamanlarda başlayacaktır. Türkiye'ye giriş konusunda henüz bir açıklama yok.
Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda (Auto China 2020) elektrikli SUV konsepti “Honda SUV e:concept”in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Honda SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olarak değil çok yönlü gelişmiş sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemi ile de öne çıkıyor.
Honda SUV e:concept’te yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni nesil ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekliyor.
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor.
ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor.
Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü. Bu kodlara ön ızgaranın altındaki krom Stepway logosu eşlik ederken, ön ve arka tamponlarda gövde rengindeki metal koruma plakaları bulunuyor.
Opsiyonel olarak kaşımıza çıkan M Drive Professional paketi ile sürücüler pist üzerindeki en iyi performansı alabilmesi adına sürekli olarak bilgilendiriliyor.
Pakette yer alan M Drift Analyzer sistemi ise yaptığınız drift'leri, drift yaparak gittiğiniz mesafeyi ve açınızı kaydederek bir uygulama vasıtasıyla kuş bakışı görüntülerinizi izleyip karşılaştırma yapmanızı sağlıyor.
Aracın V6 motoru, gücünü arka tekerleklere aktarıyor ve manuel bir şanzıman ile kombine edilmiş. İlerleyen zamanlarda otomatik şanzıman seçeneğinin de araca ekleneceği belirtiliyor.
Nissan Z Proto'nun parlak sarı rengi ilk jenerasyon 240'a gönderme yapıyor.
Z Proto'nun uzunluğu 4381 mm, genişliği 1849 mm, yüksekliği de 1310 mm.
Aracın iç tasarımı dışı kadar retro değil. 350Z ve 370Z modellerinde olduğu gibi araç yine iki koltuklu.
12.3 inç'lik bir dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda, 9 inç boyutunda bilgi eğlence ekranına yer verilmiş.
Geçtiğimiz yıl Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.
Hyundai Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarında yer alacak.
Alman otomotiv devi Audi, yeni model tam elektrikli SUV'u Q4 Sportback e-tron konseptini görücüye çıkardı.
2025 yılına kadar 20 yeni elektrikli model duyuracağını açıklayan Audi, tanıtımlarına devam ediyor. Elektrikli yelpazesine eklenecek modellerden sonuncusu Q4 e-tron Sportback görücüye çıktı.
Konseptin dış tasarımı kadar kokpiti de ilgi çekici. 12.3 inçlik multimedya ekranı konsolun merkezine konumlandırılırken, direksiyon arkasında da devasa bir gösterge paneli yer alıyor.
Audi'nin açıklamasına göre Q4 e-tron Sportback, sınıfının en geniş iç mekanlarından birine sahip olacak. Aks mesafesi 2.774 milimetre olarak açıklanan modelin tabana düz şekilde yerleştirilen bataryası gayet iyi baş ve diz mesafesinin yakalanmasını sağlamış.
Q4 e-tron Sportback gücünü 82 kWh kapasiteli bataryanın beslediği iki elektrik motorundan alıyor. Motorlardan arkada olan 150 kW (204 bg) güç önde yer alan ise 75 kW (102 bg) güç üretiyor. Toplamda 306 bg güç sunan Q4 e-tron Sportback 0'dan 100 kilometre hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın en fazla yapabildiği hız ise 180 km/h hızla ilerleyebilecek.
450 km menzil sunan Q4 e-tron Sportback'in sunacağı en yüksek kapasiteli şarj imkanı ise 125 kW. Aracın bataryası boş halden yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 30 dakika sürecek.
Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık modeli olan Lamborghini Sion Roadster modelinin örtülerini kaldırdı.
Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor.
Bu motora 48 volktluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaştırılmış.
Hyundai SmartStream imzalı yeni 1.6 litrelik benzinli turbo motor, 177 yerine artık 198 beygir güç üretiyor. Bu performanslı üniteyi 7 ileri çift kavramalı şanzımanla yürüten Hyundai, hem iki tekerlekten hem de dört tekerlekten çekişli varyasyonlarda satışa sunuyor.
Daha fazla yakıt verimliliği için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisini de sunan Hyundai, standart olarak 136 PS'lik 1.6 litrelik Smartstream dizel ve 120 PS'lik 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motorla satışa başlayacak. Müşteriler, 48 volt hafif hibrit teknolojisini isteğe bağlı olarak 7 ileri DCT veya 6iMT şanzıman ile tercih edebilecek.
Yeni KONA, 1,6 litre GDI motor ve 141 PS kombine güce sahip Hybrid versiyonla da tercih edilebiliyor. KONA Hybrid, 32 kW’lik elektrik motorla donatılırken bu de gücünü 1.56 kWh lityum polimer pilden alıyor.
Yeni KONA ve KONA N Line yıl sonuna doğru Avrupa ve eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak. Merakla beklenen Yeni KONA Hybrid ise 2021'in ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.
Opel'in B segment SUV modeli Mokka tamamen yenilendi. 2017'de PSA bünyesine geçen Opel, yeni Mokka'nın ilk olarak elektrikli versiyonunu tanıttı.
Alman marka şimdilik EV üzerine odaklanıyor olsa da aracın benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip versiyonları da gelecek.
Aracı satın alanlar yeni Mokka'larına ancak 2021'in ilk günlerinde kavuşacak.
Azami hızı 150 kilometre/saat ile sınırlanan model, 50 kWh'lik batarya kullanıyor.
Mokka, normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunarken, Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil daha artıyor.
100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0'dan yüzde 80 şarj oranına yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında.
Kokpit bölümüne iki geniş ekranlı paneli birleştiren “Pure Panel” sistemi, 12 inçlik sürücü ve 10 inçlik multimedya ekrandan oluşuyor. Yapı içerisinde, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.
Aston Martin ilginç modeli V12 Speedster tanıtıldı. Aracın tasarımında aynı zamanda 1953 DB3S ve 1959 DBR1 gibi eski Aston Martin modellerinden de esintiler bulunuyor.
İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'ın tanıtımı yapıldı.
Bentley'in iki koltuklu olarak ürettiği tek otomobil olan modelden sadece 12 adet üretilecek.
2 milyon dolarlık (12.3 milyon TL) fiyat etiketi bulunan otomobilin tamamı satılmış durumda.
İngiliz marka Bacalar'ı, "modern dönemin en nadir iki kapılı Bentley modeli" olarak tanımlıyor.
Tüm detaylarında ince dokunuşlar olan modelin konsolunda da özel bir ahşap kullanılmış. Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiği belirtiliyor.
Modelin motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor.
Porsche, yeni 911 Turbo S modelini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güç, sürüş dinamikleri ve konforla sunuyor.
Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor.
911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.
Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından, Volkswagen'in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı.
Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.
ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.
Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.
Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.