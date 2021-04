Corona virüs gölgesinde otomobil tanıtımları (Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açıyor)

Tamamı 2.0 litre olan dizeller ise C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç sunacak. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunacak ve WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili verecek.