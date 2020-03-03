Cupra ilk özgün modeli Formentor ile karşımızda

Seat'tan ayrılan Cupra geçen sene konsept olarak gösterdiği Formentor modelini tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal olmasıyla birlikte darbe yiyen firmalarından biri olan Cupra yalnızca basın görselleriyle tanıtımı gerçekleştirdi.

ntv.com.tr 03.03.2020 - 10:47

Seat'tan ayrılan İspanyol Cupra seri üretime geçireceği ilk kodel olan Formentor'u tanıttı. 

Normalde Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan Formentor, corona virüs (Covid-19) nedeniyle fuar ertelenince yalnızca basın fotoğrafları ile yüzünü gösterdi.

Adını İspanya'nın Mallorca bölgesinden alan Formentor, belirgin ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor. 

Keskin çizgilerin devam ettiği konsolda 12 inçlik multimedya ekranına yer veriliyor.
Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan Formentor, trafik levhası okuma, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi gibi teknolojileri sunuyor.

Cupra yeni modelinde iki motor seçeneği sunacak. 

Bunlardan birincisi 310 bg güç, 400 Nm tork üreten 2.0 TSI olurken diğeri, 150 bg'lik 1.4 TSI ile 85 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan 245 bg ve 400 Nm alabilen plug-in hibrit seçeneği. 

Formentor'un hibrit versiyonundaki şanzıman seçeneği 7 ileri DSG. 

Cupra  Formentor'un satışları ise 2020'nin son çeyreğinde başlayacak.

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