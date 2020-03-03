Cupra ilk özgün modeli Formentor ile karşımızda

ntv.com.tr 03.03.2020 - 10:47
Seat'tan ayrılan İspanyol Cupra seri üretime geçireceği ilk kodel olan Formentor'u tanıttı.
Normalde Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan Formentor, corona virüs (Covid-19) nedeniyle fuar ertelenince yalnızca basın fotoğrafları ile yüzünü gösterdi.
Adını İspanya'nın Mallorca bölgesinden alan Formentor, belirgin ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor.
Cupra yeni modelinde iki motor seçeneği sunacak.
Bunlardan birincisi 310 bg güç, 400 Nm tork üreten 2.0 TSI olurken diğeri, 150 bg'lik 1.4 TSI ile 85 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan 245 bg ve 400 Nm alabilen plug-in hibrit seçeneği.
Formentor'un hibrit versiyonundaki şanzıman seçeneği 7 ileri DSG.