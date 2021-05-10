CUPRA tasarımlı yat D28 Formentor denize iniyor

HEDEF E-HIBRID YAT

CUPRA Başkanı Wayne Griffiths, "CUPRA bir otomobil markasından çok daha fazlası, bir yaşam tarzı. Eşsiz deneyimler yaşamak, mevcut duruma meydan okumak ve duyguları hissetmektir. Aynı değerleri ve tutkuyu paylaştığımızın net bir kanıtı ise De Antonio Yachts ile yaptığımız iş birliğimiz oldu. CUPRA Formentor VZ5'imizden ilham alan De Antonio Yachts D28 Formentor, birçok kişinin ilk projesi olacak. İki marka da sürdürülebilir mobiliteye bağlı ve şimdiden gelecek yıl için bir e-HIBRID yat yaratmayı araştırıyoruz” dedi.