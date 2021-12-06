CUPRA UrbanRebel Concept piste çıktı

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 11:08
CUPRA markasının ilk olarak Münih'te düzenlenen IAA Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilediği konsept modeli CUPRA UrbanRebel pistlere çıktı.
Motor sporlarından ilham alan konsept model, CUPRA’nın yeni tasarım vizyonunu ortaya koyarken aynı zamanda da markanın gelecekteki yüz 100 elektrikli kent otomobili yaklaşımının temelini oluşturuyor.
CUPRA markasının en radikal yorumu olarak nitelendirilen bu yeni konsept otomobil elektrifikasyonu performansla buluşturuyor.
Aracın pistlerdeki ilk deneme sürüşünü CUPRA Ar-Ge Başkan Yardımcısı Dr. Werner Tietz gerçekleştirdi. Testlerde otomobil, 3,2 saniye gibi bir sürede 100 km/s hıza ulaştı. Araç bu performansa iki adet motoruyla ulaşıyor.
Dr. Tietz araçla ilgili olarak, "CUPRA UrbanRebel, markanın cesur iddiasını ortaya koyuyor. Araç, 250 kW'lık sabit güç çıkışına sahip ve maksimum düzeye erişmek istenirse 320 kW güce kadar çıkıyor. Kullanması gerçekten keyifli. CUPRA'nın şasi ve direksiyon tertibatı, son derece hassas bir kullanım sunuyor. Seri üretime de ilham veriyor" dedi.
CUPRA UrbanRebel Concept, büyük hava menfezlerinin yanı sıra büyük spoyleri sayesinde sürtünmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanmış.
Araç 4 metre uzunluğa ve 144,4 cm yüksekliğe sahip. Otomobil markanın 2025 yılında pazara sunacağı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilin tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor.
CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell’de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek” dedi.