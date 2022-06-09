Cupra UrbanRebel'i tanıttı

CUPRA, Barselona’da düzenlediği büyük bir etkinlikte, 2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli modeli pazara süreceğini duyurdu. Bu modellerden birisi de UrbanRebel.

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 11:57

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 1

İspanyol otomobil üreticisi Cupra, markanın doğum yeri olan Terramar, Sitges'de düzenlediği büyük bir etkinlikte yeni modellerini tanıttı ve mevcut modellerinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 2

Etkinlikte tanıtımı yapılan ve en öne çıkan model UrbanRebel oldu. Geçtiğimiz radikal bir tasarımla tanıtılan elektirkli UrbanRebel, şehirli haliyle karşımıza çıktı.

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 3

2025 yılında yollara çıkması planlanan önden çekişli model Volkswagen Grubu'nun MEB Small platformunu üzerine inşa edilmiş. 

Fotoğraf: Murat Şahin

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 4

4,03 m uzunluğundaki model, geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış. 

Fotoğraf: Murat Şahin

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 5

226 beygirlik bir elektrik motoru bulunan araç duyurulan verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlıyor.

Fotoğraf: Murat Şahin

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 6

UrbanRebel'in menzili ise 440 kilometre olarak açıklandı.

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 7

Cupra, etkinliğe katılanlara bir sürpriz yaparak sanal gerçeklik gözlükleriyle UrbanRebel modelinin içinde seyahat imkanı sağladı. Aracın iç tasarımı bu sayede katılımcılar tarafından yakından incelenebildi.

Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 8
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 9
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 10
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 11

Tanıtımı yapılan

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Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 13
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 14
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 15
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 16
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 17
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 18
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 19
Cupra UrbanRebel'i tanıttı - 20

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