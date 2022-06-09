Cupra UrbanRebel'i tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 11:57
İspanyol otomobil üreticisi Cupra, markanın doğum yeri olan Terramar, Sitges'de düzenlediği büyük bir etkinlikte yeni modellerini tanıttı ve mevcut modellerinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte tanıtımı yapılan ve en öne çıkan model UrbanRebel oldu. Geçtiğimiz radikal bir tasarımla tanıtılan elektirkli UrbanRebel, şehirli haliyle karşımıza çıktı.
2025 yılında yollara çıkması planlanan önden çekişli model Volkswagen Grubu'nun MEB Small platformunu üzerine inşa edilmiş.
Fotoğraf: Murat Şahin
4,03 m uzunluğundaki model, geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış.
Fotoğraf: Murat Şahin
226 beygirlik bir elektrik motoru bulunan araç duyurulan verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlıyor.
Fotoğraf: Murat Şahin
UrbanRebel'in menzili ise 440 kilometre olarak açıklandı.
Cupra, etkinliğe katılanlara bir sürpriz yaparak sanal gerçeklik gözlükleriyle UrbanRebel modelinin içinde seyahat imkanı sağladı. Aracın iç tasarımı bu sayede katılımcılar tarafından yakından incelenebildi.
Tanıtımı yapılan