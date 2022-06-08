Cupra'dan 3 yeni elektrikli model

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 10:07
CUPRA, markanın doğum yeri olan Terramar Sitges'de düzenlediği Unstoppable Impulse adı verilen ve ntv.com.tr olarak bizimde katıldığımız uluslararası bir etkinlikle, geleceğe yönelik planlarını paylaştı.
2018'de 430 milyon euro olan cirosunu 2021 yılı sonunda 2,2 milyar euro'ya yükseltmeyi başaran marka, yeni modellerle bunu daha da yukarı taşımanın peşinde.
CUPRA, 2025 yılına kadar, üç yeni elektrikli model; Terramar, Tavascan ve UrbanRebel'i yollara çıkaracak.
Markanın gelecek hedefleriyle ilgili konuşan CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA'nın 2025 yılına kadar pazara sunacağı yeni nesil kahramanlarının tamamını sergiliyoruz. Hedefimiz 2025 yılına kadar yılda 500 bin adet araç satışı gerçekleştirmek ve uluslararası yeni pazarlara genişlemenin yanı sıra yeni segmentlere dahil olmaya devam etmek" dedi.
Tasarımıyla sportif elektrikli bir SUV olan CUPRA Terramar, Audi'nin Macaristan'daki Györ fabrikasında üretilecek. Terramar, yaklaşık 100 km hız yapabilen yeni nesil plug-in hibrit güç aktarma organlarıyla da satışa sunulacak.
İsmini her şeyin başladığı Terramar’dan alan yeni SUV, 4,5 metre uzunluğunda.
CUPRA TAVASCAN
CUPRA Tavascan, 2019 yılında tanıtılan konsepte sadık kalacak. 2021 yılında tanıtılan Tavascan Extreme E Concept ise tasarıma ait bazı ipuçlarını vermişti. Modelin 2024 yılında pazara sunulması hedefleniyor.
CUPRA URBANREBEL
CUPRA, 2025 yılında UrbanRebel'ı yola çıkartmayı planlıyor.
Önden çekişli model, Volkswagen Grubu'nun MEB Small platformunu kullanıyor.
4,03 m uzunluğundaki model, geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış.