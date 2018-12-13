Daha hızlı, daha konforlu: Porsche Yeni Macan S

Yeni Macan'ın üzerinde titizlikle çalışılmış frenlerindeki değişikliği sürücüler en çok pedal hissiyatında fark edecekler. Yeni pedal, önceki çelik olandan yaklaşık 300 gram daha hafif ve fren merkez silindirine daha kısa bir çubuk ile bağlanıyor. Bunun sonucunda daha hassas ve çabuk bir fren tepkisi elde edilirken sürücü de sağlam bağlantı sayesinde basınç noktasını hassas şekilde hissedebiliyor. Yeni Macan S'in daha sportif yaklaşımı ön fren disklerine de yansıtılmış. Disklerin çapları 10 mm, kalınlıkları ise 2 mm artırılarak 360 mm ve 36 mm'ye getirilmiş. Yeni fren balatalarının hiçbiri bakır içermiyor. Yeni Macan S isteğe bağlı olarak Porsche Seramik Kompozit Fren Sistemi, PCCB ile de alınabiliyor.