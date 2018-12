Daha hızlı, daha konforlu: Porsche Yeni Macan S

Standart olarak LED farların bulunduğu Macan S’de isteğe bağlı olarak Porsche Dinamik Far Sistemi Plus, PDLS Plus sistemiyle de ışık dağılımı uyarlanabilir şekilde kontrol edilebiliyor.

Yeni Porsche Communication Management (PCM) ise 10,9 inçlik full-HD dokunmatik ekrana sahip ve standart olarak tamamen ağ bağlantılı. Özellikleri arasında gerçek zamanlı trafik bilgileriyle çevrimiçi navigasyon, cep telefonu bağlantısı, iki ses arayüzü ve akıllı ses kontrolü bulunuyor. Standart olarak gelen özellikler arasında Porsche Connect Plus (LTE telefon modülü ve SIM kart okuyucusu dahil), kablosuz internet bağlantı noktası ve bir dizi yeni Porsche Connect hizmeti de var.