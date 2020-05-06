Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı

Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi İbrahim Durmaz'ın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı.