Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı

Otomobil
lere ayrı bir tutkusu olduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Dedemin 1967 yılında alıp 1975 yılında sattığı otomobilin dedemle olan fotoğrafını gördüm, sonra bu otomobili almak için harekete geçtim. Uzun araştırmalarım sonucunda aracın Adana'da olduğunu öğrendim. Sahibiyle irtibata geçtim ve almak istediğimi söyledim, istediği fiyatı karşılayabilecek param yoktu alamadım. Ancak para biriktirip amacıma ulaşmak için şehir şehir araştırmaya başladı. İstediğim aracın Bursa
'ya satıldığını öğrendim, irtibata geçip sahibini buldum ve aracı 45 yıl sonra 85 bin liraya satın aldım. Şimdi dedemin aracına gözüm gibi bakıyorum" dedi.