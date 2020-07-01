Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı

İngiltere'nin en zenginlerinden biri olan milyarder Sir James Arthur Ratcliffe, Land Rover Defender'ın eski modellerine benzerliği ile dikkat çeken otomobili Grenadier'ın örtüsünü kaldırdı.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 11:37

Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 1
Land Rover'ın efsane modeli Defender'a benzerliği ile dikkat çeken Ineos Grenadier'in detaylı fotoğrafları paylaşıldı.
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 2
Yeni bir platformda sıfırdan üretilen Grenadier sağlam, yetenekli ve konforlu olarak tanımlanıyor.
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 3
Tasarım Başkanı Toby Ecuyer aracı, "İhtiyacınız olan her şeyi ve ihtiyacınız olmayan hiçbir şey" diye tanımlıyor.
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 4
Grenadier araç içi bir süre daha güzemini koruyacak.
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 5
Grenadier'in testleri yaklaşık1 yıl daha devam edecek. Ara. zorlu koşullarda 1.8 milyon kilometre daha test edilecek.
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 6
Piyasaya çıkacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 7
Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı - 8

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