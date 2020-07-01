Defender temalı Ineos Grenadier'ın örtüsü kaldırıldı

İngiltere'nin en zenginlerinden biri olan milyarder Sir James Arthur Ratcliffe, Land Rover Defender'ın eski modellerine benzerliği ile dikkat çeken otomobili Grenadier'ın örtüsünü kaldırdı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 01.07.2020 - 11:37

Land Rover'ın efsane modeli Defender'a benzerliği ile dikkat çeken Ineos Grenadier'in detaylı fotoğrafları paylaşıldı.

Yeni bir platformda sıfırdan üretilen Grenadier sağlam, yetenekli ve konforlu olarak tanımlanıyor.

Tasarım Başkanı Toby Ecuyer aracı, "İhtiyacınız olan her şeyi ve ihtiyacınız olmayan hiçbir şey" diye tanımlıyor.

Grenadier araç içi bir süre daha güzemini koruyacak.

Grenadier'in testleri yaklaşık1 yıl daha devam edecek. Ara. zorlu koşullarda 1.8 milyon kilometre daha test edilecek.

Piyasaya çıkacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Paylaş





