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Dünyanın en değerli 10 otomobil markası

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Kantar ve WPP, dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporunu yayınladı. Raporda ilk 50 içerisinde otomotiv dünyasından sadece 3 firma yer alabildi.

  • 1

    Kantar ve WPP, dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporunu yayınladı. Genel listede ilk 50 içinde sadece 3 tane otomobil firması yer alabildi.

    DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU

  • 2

    Genel listenin dışında otomotivin 'En değerli 10 markası' şu şekilde sıralandı...
  • 3

    10. Volkswagen

    10. Volkswagen
  • 4

    9. Maruti Suzuki

    9. Maruti Suzuki
  • 5

    8. Tesla

    8. Tesla
    Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Tesla yüzde 60'lık bir değer artışı göstererek dikkati çekmeyi yine başardı.
  • 6

    7. AUDİ

    7. AUDİ
  • 7

    6. Nissan

    6. Nissan
  • 8

    5. Honda

    5. Honda
  • 9

    4. Ford

    4. Ford
    Listede geçen seneye göre yüzde olarak geriye düşen tek marka Ford oldu.
  • 10

    3. BMW

    3. BMW
  • 11

    2. Mercedes Benz

    2. Mercedes Benz
  • 12

    1. Toyota

    1. Toyota
    Zirvede yer alan toyota bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir değer artışı elde etti.
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