Dünyanın en değerli 10 otomobil markası
ntv.com.tr
Kantar ve WPP, dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporunu yayınladı. Raporda ilk 50 içerisinde otomotiv dünyasından sadece 3 firma yer alabildi.
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Kantar ve WPP, dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporunu yayınladı. Genel listede ilk 50 içinde sadece 3 tane otomobil firması yer alabildi.
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2Genel listenin dışında otomotivin 'En değerli 10 markası' şu şekilde sıralandı...
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10. Volkswagen
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9. Maruti Suzuki
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8. TeslaSon yıllarda adından sıkça söz ettiren Tesla yüzde 60'lık bir değer artışı göstererek dikkati çekmeyi yine başardı.
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7. AUDİ
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6. Nissan
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5. Honda
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4. FordListede geçen seneye göre yüzde olarak geriye düşen tek marka Ford oldu.
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3. BMW
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2. Mercedes Benz
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1. ToyotaZirvede yer alan toyota bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir değer artışı elde etti.