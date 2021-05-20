'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model S Plaid için teslim tarihi verdi. CEO Musk, aracın 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaştığını söyledi. Bu veriler Model S Plaid'i üretim bandından çıkan en hızlı araç haline getiriyor.

ntv.com.tr 20.05.2021 - 12:04

'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 1
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, duyurularını Twitter'dan yapmaya devam ediyor.

CEO Musk son olarak elektrikli otomobil Model S Plaid'in fabrika teslim tarihini açıkladı. Musk'ın açıklamasına göre Model S Plaid için 3 Haziran tarihinde teslim etkinliği düzenlenecek.
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 2
Tesla'nın şirket içi verilerine göre 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor. Aracın maksimum hızı da 320 kilometre olarak açıklandı.
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 3
Model S Plaid'in fiyatı 119 bin 990 dolardan başlıyor. Aracın Plaid+ modelinde ise başlangıç fiyatı 149 bin 990.
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 4
Otomobilde 1020 beygir gücü bulunuyor. Ayrıca Model S'in Longe Range versiyonundan farklı olarak bu otomobilde üç motor bulunuyor.
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 5
Özel üretim ve konsept araçlar arasında 2 saniyenin altı daha önce de görülmüştü ancak söz konusu modellerin hiçbiri seri üretimde değildi.
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 6
Fiyatı daha pahalı olan Model S Plaid+'ın ise menzili 800 kilometrenin üzerine çıkıyor.
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 7
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 8
'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi - 9

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