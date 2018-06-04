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Dünyanın en pahalı otomobili Ferrari 250 GTO satıldı

ntv.com.tr

Sadece 36 adet üretilen Ferrari 250 GTO model otomobil, 70 milyon dolara (Yaklaşık 325 milyon liraya satıldı)

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    Ferrari'nin 1963 yılında ürettiği, 1964 yılında Tour de France'ı kazanan 250 GTO modeli, dünyanın en pahalı otomobili oldu.
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    250 GTO'nun yeni sahibi, WeatherTech'in ABD'li sahibi David MacNeil oldu. 

    MacNeil, 70 milyon dolar karşılığında Alman bir koleksiyoncudan 250 GTO'yu satın aldı.

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    Ferrari tarihçisi Marcel Massini, rekor fiyata alıcı bulan klasik spor otomobili "Dünyanın en iyi 3 otomobilinden biri" olarak tanımladı. 

    Massini, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 250 GTO'ların fiyatının 100 milyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

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    Saatte 280 kilometre hıza çıkabilen otomobilden sadece 36 adet üretilmişti.

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    3 litrelik V12 motora sahip olan otomobil, 100 kilometre hıza 6.1 saniyede çıkabiliyor.
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