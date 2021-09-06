Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı

Münih Otomobil Fuarı'nın beklenen modellerinden biri olan Mercedes EQG Concept tanıtıldı.

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ntv.com.tr 06.09.2021 - 11:59

Mercedes EQ markası aslında geliştirmeye devam ettiği elektrikli modellerine bir yenisi eklendi. Mercedes'in tarihine damga vuran modellerden biri olan G-Serisi de elektrik dönüşümünden nasibini alıyor.

Elektrikli EQG ilk kez Münih'te gösterilecek. Araçla ilgili rakamlar bir verinin paylaşılması beklenmiyor. Marka, daha çok tasarıma odaklanacak.

Genel formunu koruyan araçta elektrikli olduğunu belli eden detaylar eklenmiş. Ön bölümde ızgara çerçevesinin LED ışıklandırma ile çizilmesi ve ızgaraya üç boyutlu hava katan tasarım dikkat çekiyor.