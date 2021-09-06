Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı

Münih Otomobil Fuarı'nın beklenen modellerinden biri olan Mercedes EQG Concept tanıtıldı.

ntv.com.tr 06.09.2021 - 11:59

Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 1
Mercedes EQ markası aslında geliştirmeye devam ettiği elektrikli modellerine bir yenisi eklendi. Mercedes'in tarihine damga vuran modellerden biri olan G-Serisi de elektrik dönüşümünden nasibini alıyor.
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 2
Elektrikli EQG ilk kez Münih'te gösterilecek. Araçla ilgili rakamlar bir verinin paylaşılması beklenmiyor. Marka, daha çok tasarıma odaklanacak.
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 3
Genel formunu koruyan araçta elektrikli olduğunu belli eden detaylar eklenmiş. Ön bölümde ızgara çerçevesinin LED ışıklandırma ile çizilmesi ve ızgaraya üç boyutlu hava katan tasarım dikkat çekiyor.
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 4
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 5
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 6
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 7
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 8
Efsane elektrikleniyor: Mercedes EQG Concept ortaya çıktı - 9

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