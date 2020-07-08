Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettirdi.

İHA 08.07.2020 - 10:28

Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 1
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay’ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor.
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 2
Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 3
Ablay, minibüsünü "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettirdi.
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 4
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 5
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 6
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 7
Efsane minibüse benzetmek için 40 bin TL harcadı - 8

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