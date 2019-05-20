"Efsane" spor otomobil Supra yollara dönüyor

Bu yıl içinde teslim edilecek 900 adetlik satış tamamlanırken, 2020 yılında satışa sunulacak araçlar için de 2 bin kişi şimdiden sıraya girdi. Ayrıca, ilk siparişleri veren müşterilere "Supra 900 Kulübü" ile özel ayrıcalıklar da sağlanacak.

Supra 900 Kulübü üyeleri, 1’den 900’e kadar kendine ait bir üye numarasına sahip olacak ve bu otomobilleriyle bir dizi özel deneyime davet edilecek. Bunlar arasında Supra’nın yer alacağı Nürburgring 24 Saat yarışı ve Goodwood Hız Festivali gibi etkinlikler bulunurken, aynı zamanda üyelere özel hediyeler de gönderilecek.