Ekspertizler de anlamıyor... Otomobil alırken dikkat edin
Türkiye'de ikinci el otomobil alım-satımları büyük çaba gerektiriyor. Aracın kazası, geçmişi, hasarları, motor-mekaniğindeki sorunlar ve gizlenmeye çalışılan kusurları bulunabiliyor. Ancak bir kusur var ki, onu eksperler de anlayamıyor.
Otomobil alım-satımı maharet gerektiren işlerin başında olmaya başladı. Ekspertizler çoğalsa da ekspertizlerin yaptığı kontrolleri de bir başka ekspertize kontrol ettirince yeni hatalar ortaya çıkabiliyor.
Uzun yıllarda oluşan birikimleriyle sorunsuz otomobil almak isteyenler mağdur olabiliyor. Ekspertizlerin de atladığı hatalar nedeniyle yüzbinlerce liralık maddi sonuçlar ortaya çıkıyor.
Boya-değişen, hava yastığı, motor-mekanik, kozmetik gibi kontrolleri sağlayan eksperler bazı konularda net bilgi veremiyor.