Ekspertizler de anlamıyor... Otomobil alırken dikkat edin

KUSURLARIN GİZLENMESİ KOLAYLAŞTI



Korsan taksiler ve şirket araçları yüksek kilometreler yapsa da kusurlarını gizlemek ucuzladı ve kolaylaştı. 200-300 bin kilometrede 3-5 yaşındaki araçlara detaylı iç temizlik yapılıp satışa sunuluyor. Ucuz suni deri kaplama ile direksiyondaki deformasyon gizlenip, vites topuzu ve pedal lastiklerinin uygun fiyatlara değiştirilmesi, kapı kolları gibi kısımları da yan sanayi parçalarla değiştirerek iç mekanda da kozmetik olarak yıpranmamış havası yaratılabiliyor. Daha sonrasında "Kilometre uzun yolda yapılmıştır" ibaresi ilanın açıklama kısmına ekleniyor.