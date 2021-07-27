Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı

Alpha Motor, Wolf adlı pick-up modelinin daha büyük versiyonu olan Superwolf'u tanıttı.

ntv.com.tr 27.07.2021 - 11:07

Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 1
Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Alpha Motor, yeni modeli Superwolf'u tanıttı.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 2
Geçtiğimiz dönemde Wolf adlı ufak elektrikli pick-up, Ace adlı elektrikli coupe ve Jax adlı elektrikli ir crossover tanıtan marka, pick-up modeli Wolf'u büyüttü.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 3
Henüz hiç bir modelini seri üretime geçiremeyen firmanın Superwolf modeli de proje aşamasında.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 4
1.132 litrelik bir kasa hacmine sahip olan modelin çekme kapasitesi ise 3.050 kg.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 5
75 veya 85 kWh'lık batarya paketine yer vermeyi planlayan firma aracın menzil değerinin 440-480 kilometre civarında olacağını belirtiyor.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 6
Çift elektrik motoru ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 6.5 saniyede taamlıyor.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 7
Küçük bataryalı modelin 48.000 dolar, büyük bataryalı versiyonun ise 56.000 dolardan satılması planlanıyor.
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 8
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 9
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 10
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 11
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 12
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 13
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 14
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 15
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 16
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 17
Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı - 18

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