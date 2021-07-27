Elektrikli Alpha Superwolf tanıtıldı

Alpha Motor, Wolf adlı pick-up modelinin daha büyük versiyonu olan Superwolf'u tanıttı. Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Alpha Motor, yeni modeli Superwolf'u tanıttı. Geçtiğimiz dönemde Wolf adlı ufak elektrikli pick-up, Ace adlı elektrikli coupe ve Jax adlı elektrikli ir crossover tanıtan marka, pick-up modeli Wolf'u büyüttü. Henüz hiç bir modelini seri üretime geçiremeyen firmanın Superwolf modeli de proje aşamasında. 1.132 litrelik bir kasa hacmine sahip olan modelin çekme kapasitesi ise 3.050 kg. 75 veya 85 kWh'lık batarya paketine yer vermeyi planlayan firma aracın menzil değerinin 440-480 kilometre civarında olacağını belirtiyor. Çift elektrik motoru ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 6.5 saniyede taamlıyor. Küçük bataryalı modelin 48.000 dolar, büyük bataryalı versiyonun ise 56.000 dolardan satılması planlanıyor.