Elektrikli araç şarj hizmetlerinde yeni düzenleme. Ek ücretler yasaklandı

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda yer alan ve yeni eklenen istasyonlarda, 50 kilovat ve üzeri DC (hızlı) şarj ünitelerinin en az birinde kartlı veya temassız ödeme imkanı sunulması zorunlu olacak. Bu ödeme yöntemleri için kullanıcıdan ek ücret talep edilemeyecek.

Şarj hizmeti fiyatlandırmasına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Buna göre, şarj hizmeti fiyatı serbestçe belirlenmeye devam edilecek ancak yalnızca tüketilen enerji üzerinden uygulanacak ve bağlantı, işlem başlatma ya da ekipman kullanımına ilişkin ek ücret alınamayacak. İşletmeciler, fiyatları ve varsa rezervasyon ile işgaliye bedellerini dijital kanallar ve istasyonlar üzerinden eş zamanlı olarak ilan edecek.