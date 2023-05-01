Elektrikli araçlar nasıl şarj edilir, maliyeti nedir?

Son seçeneğimiz ise en maliyetli ama diğer seçeneklere göre en hızlı yöntem olan halka açık şarj istasyonları. Burada da AC (alternatif akım) ve DC (Doğru akım) seçenekleri yani hızlı ve yavaş şarj olarak ikiye ayrılıyor.

Şebekeden gelen güç her zaman AC olmasına karşın elektrikli araçlardaki gibi bataryalar gücü yalnızca DC olarak depolayabilir.