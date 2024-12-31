Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranıyla birlikte, zam oranı da belli oldu. 2025 yılında MTV'ye uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayınlandı. Zam oranı yüzde 43,93 olarak hesaplandı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde elektrikli araçlar ayrıca yer almadı. Bu durum elektrikli araçların MTV'sine zam yok mu? Maliye süpriz mi yaptı? sorusunu gündeme getirdi. Ancak bu oranın elektrikli araçlar için de geçerli olacak. İçten yanmalı araçların oranı artınca, elektrikli olanlar da otomatik artıyor. İşte elektrikli araçlarda yeni yılda uygulanacak MTV oranı...

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 1

Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan tablolarda, elektrikli araçlar ayrıca belirtilmedi. Bu durum, elektrikli araçların MTV'sine zam yok yorumlarına neden oldu. Oysa durum böyle değil ve elektrikli araçlarda da MTV oranları da güncellendi. En düşük sıfır elektrikli araçta MTV oranı 2 bin 527 lira olarak belirlendi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 2

Elektrikli araçlarda MTV, eşdeğeri olarak kabul edilen içten yanmalı motora sahip olan bir aracın vergisinin yüzde 25'i üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla yeniden değerleme oranı elektrikli araçlar için de geçerli olacak.

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 3

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV NE KADAR?

Sıfır kilometre araçları esas alarak, MTV bedelini hesapladık:

241 kW ve üstü (4000 cc üzeri)

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 4

211 kW-241 kW (4000 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- - 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 5

181 kW-210 kW (3500 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 6

151 kW-180 kW (3000 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 7

121 kW-150 kW (2500 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TL

Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 8

106 kW-120 kW (2000 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 9

86 kW-105 kW (1800 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL

Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli) - 10

71 kW-85 kW (600 cc'ye kadar)

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL

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