Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli)
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranıyla birlikte, zam oranı da belli oldu. 2025 yılında MTV'ye uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayınlandı. Zam oranı yüzde 43,93 olarak hesaplandı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde elektrikli araçlar ayrıca yer almadı. Bu durum elektrikli araçların MTV'sine zam yok mu? Maliye süpriz mi yaptı? sorusunu gündeme getirdi. Ancak bu oranın elektrikli araçlar için de geçerli olacak. İçten yanmalı araçların oranı artınca, elektrikli olanlar da otomatik artıyor. İşte elektrikli araçlarda yeni yılda uygulanacak MTV oranı...
Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan tablolarda, elektrikli araçlar ayrıca belirtilmedi. Bu durum, elektrikli araçların MTV'sine zam yok yorumlarına neden oldu. Oysa durum böyle değil ve elektrikli araçlarda da MTV oranları da güncellendi. En düşük sıfır elektrikli araçta MTV oranı 2 bin 527 lira olarak belirlendi.