Elektrikli araçlara MTV sürprizi mi? (2025 elektrikli araç MTV bedeli)

Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan tablolarda, elektrikli araçlar ayrıca belirtilmedi. Bu durum, elektrikli araçların MTV'sine zam yok yorumlarına neden oldu. Oysa durum böyle değil ve elektrikli araçlarda da MTV oranları da güncellendi. En düşük sıfır elektrikli araçta MTV oranı 2 bin 527 lira olarak belirlendi.