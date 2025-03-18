Elektrikli araçta dengeler değişiyor: Şarj süresi 5 dakikaya indi

HIZLI ŞARJ AĞLARI YAYGINLAŞACAK MI?

BYD, Çin'deki elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını gerçekleştirse de araç sahipleri büyük ölçüde diğer otomobil üreticilerinin ya da diğer şirketler tarafından işletilen halka açık şarj istasyonlarını kullanıyorlardı.



Şirketin kurucusu Wang Chuanfu dün yaptığı açıklamada, herhangi bir zaman dilimi belirtmeksizin, son model süper e-platformun ancak kendi markalarının hızlı şarj cihazlarıyla şarj olabileceğini ve Çin genelinde bu tür 4 binden fazla şarj istasyonu kuracaklarını söyledi.



Fakat BYD, bu istasyonların kurulumunda başka bir şirketle çalışarak arayı kapatmaya çalışacak. Çinli otomobil üreticisi Nio yaklaşık 2,700 hızlı şarj istasyonu dâhil olmak üzere ülkedeki en kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu ağına sahip.



Tesla, 2014 yılından beri bu akıma öncülük etmiş, eylül ayından itibaren Çin'de 2 binden fazla şarj istasyonu ve 11 bin 500'den fazla da Supercharger istasyonu kurmuştu.



Li Auto, Xpeng ve Zeekr gibi sektörde daha az pazar payına sahip araç üreticileri de hızlı şarj ağlarını genişletme çabalarını hızlandırıyor.



Huawei de azami 600 kW'lik bir şarj gücüne ve 1.000 volta kadar şarj sistemine sahip araç modellerini destekleyen sıvı soğutmalı aşırı hızlı şarj istasyonları kurdu. Aşırı hızlı şarj cihazları da dâhil olmak üzere kurulan şarj istasyonlarının sayısı geçen yıl itibarıyla 50 bini aşmıştı.