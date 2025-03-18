Elektrikli araçta dengeler değişiyor: Şarj süresi 5 dakikaya indi
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, şarj süresini 5 dakikaya indiren teknolojisini tanıttı. Yeni sistem ile bir elektrikli aracın sarj süresi benzinli aracın yakıt dolum süresine yaklaştı. Yeni sistem neleri değiştirecek, endişeler neler? İşte otomobil dünyasında dengeleri değiştiren teknolojinin ayrıntıları...
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, elektrikli araçların neredeyse benzinli bir aracın yakıt dolum süresi kadar hızlı şarj edilmesini sağlayan yeni platformunu tanıttı.
Duyurunun ardından BYD'in hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 arttı, piyasa değeri 162 milyar dolara yükseldi. Böylece BYD'nin değeri, Ford, General Motors ve Volkswagen'in toplamını geride bıraktı.