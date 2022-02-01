Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 10:46
Skoda'nın ilk elektrikli modeli olan Enyaq iV'nin yeni versiyonları geldi. Skoda, coupe-SUV gövde tipine sahip Skoda Enyaq Coupe iV modelini görücüye çıkardı.
Standart Enyaq'a göre daha aerodinamik bir yapıya sahip olan Coupe iV, daha iyi bir menzil sunuyor. Aracın girişl seviyesi modeli 177 beygirlik motor ve 58 kW bataryaya sahip.
Enyaq Coupe iV 80'de motor gücü 201 beygire çıkarken batarya kapasitesi ise 77 kW'a çıkıyor. Bu değerlerle araç WLTP standartlarına göre tek şarjla 545 kilometrelik menzil vadediyor. Araç standart iV 80'e göre 14 kilometre fazla menzile sahip.
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Enyaq Coupe iV 80x ve Enyaq Coupe iV RS modelleri sırasıyla 265 beygir ve 295 beygirlik güce sahip. RS versiyonun 0'dan 100'e hızlanması 6,5 saniye sürüyor.
Coupe iV'nin RS versiyonu Mamba Yeşili rengiyle geliyor.
Elektrikli SUV markanın 'Crystal Face' adını verdiği tamamen aydınlatmalı ön ızgarayı kullanmaya devam ediyor.
Araç, hızlı şarj desteğiyle yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 29 dakikada ulaşıyor.
Skoda Enyaq Coupe iV'nin tüm versiyonlarında tam panoramik cam tavan standart olarak bulunuyor.
Tüm modellerde 5,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.
Enyaq iV Coupe’nin fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.