Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi

Skoda'nın elektrikli modeli Enyaq'ın coupe SUV versiyonu olan Coupe iV tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 10:46

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 1

Skoda'nın ilk elektrikli modeli olan Enyaq iV'nin yeni versiyonları geldi. Skoda, coupe-SUV gövde tipine sahip Skoda Enyaq Coupe iV modelini görücüye çıkardı.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 2

Standart Enyaq'a göre daha aerodinamik bir yapıya sahip olan Coupe iV, daha iyi bir menzil sunuyor. Aracın girişl seviyesi modeli 177 beygirlik motor ve 58 kW bataryaya sahip.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 3

Enyaq Coupe iV 80'de motor gücü 201 beygire çıkarken batarya kapasitesi ise 77 kW'a çıkıyor. Bu değerlerle araç WLTP standartlarına göre tek şarjla 545 kilometrelik menzil vadediyor. Araç standart iV 80'e göre 14 kilometre fazla menzile sahip.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 4

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Enyaq Coupe iV 80x ve Enyaq Coupe iV RS modelleri sırasıyla 265 beygir ve 295 beygirlik güce sahip. RS versiyonun 0'dan 100'e hızlanması 6,5 saniye sürüyor.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 5

Coupe iV'nin RS versiyonu Mamba Yeşili rengiyle geliyor.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 6

Elektrikli SUV markanın 'Crystal Face' adını verdiği tamamen aydınlatmalı ön ızgarayı kullanmaya devam ediyor.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 7

Araç, hızlı şarj desteğiyle yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 29 dakikada ulaşıyor.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 8

Skoda Enyaq Coupe iV'nin tüm versiyonlarında tam panoramik cam tavan standart olarak bulunuyor. 

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 9

Tüm modellerde 5,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 10

Enyaq iV Coupe’nin fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

Elektrikli Skoda Enyaq Coupe iV tanıtıldı: RS versiyonu da geldi - 11

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