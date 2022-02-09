Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 10:53
Motosiklet pazarının büyük markalarından biri olan Triumph, yeni elektrikli modelinin son görüntülerini paylaştı.
Merakla beklenen Triumph TE-1 sürüşe hazır haliyle karşımıza çıktı.
Modelin gücünü 10 kilogram ağırlığında, sürekli olarak 107 beygir güç sağlayan ve maksimumda ise 174 beygir güce ulaşabilecek elektrik motoru sağlıyor.
15 kWh pil paketi yüzde 80 doluluğa 20 dakikanın altında ulaşıyor. Henüz net bir bilgi olmasa da motosikletin 200 kilometrelik bir menzil sunması bekleniyor.
Elektrikli motosikletin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz buşunmuyor.