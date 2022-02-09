Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı

Triumph elektrikli motosiklet modeli TE-1'in son halini paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 10:53

Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 1

pazarının büyük markalarından biri  olan Triumph, yeni elektrikli modelinin son görüntülerini paylaştı.

Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 2

Merakla beklenen Triumph TE-1 sürüşe hazır haliyle karşımıza çıktı.

Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 3

Modelin gücünü 10 kilogram ağırlığında, sürekli olarak 107 beygir güç sağlayan ve maksimumda ise 174 beygir güce ulaşabilecek elektrik motoru sağlıyor.

Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 4

15 kWh pil paketi yüzde 80 doluluğa 20 dakikanın altında ulaşıyor. Henüz net bir bilgi olmasa da motosikletin 200 kilometrelik bir menzil sunması bekleniyor.

Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 5

Elektrikli motosikletin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz buşunmuyor.

Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 6
Elektrikli Triumph TE-1 sona yaklaştı - 7

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