Emine Erdoğan'a teslim edilen Togg'un parasını kim ödedi?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'u törenle teslim aldılar.
Törende Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takılırken, kırmızı Togg'a "34 EE 2071" plakası takıldı.
Anadolu renkli otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan plakanın ve aracın renginin eşi Emine Erdoğan tarafından seçildiğini söyledi.
Teslim töreninde araçla ilgili konuşan Emine Erdoğan, "Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, harika yani içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Harika bir araç" ifadelerini kullandı.
24 TV - 360 - TV4 ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı Emine Erdoğan'ın kendi parasıyla aldığını ifade etti.
Erdoğan, "Kırmızı araba tereddütsüz Emine Hanım'ın, parasını da o verdi. Diğeri makam aracımız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu aracın kullanımındaki konfor, bugüne kadar pek şahit olmadığım ki buna şu andaki makam otomobilim de dahil. Gerçekten çok çok konforu yüksek. Yani virajlardan tutunuz da yoldaki gidişler, tabii elektrikli oluşu filan, onlar da işi daha da huzurlu, rahat hale getiriyor. Yoğun şekilde de ülke genelinde istasyonlar kurulmaya devam ediyor. Eşim zaten bu araçtan çok çok memnun kaldı. O da çok huzurlu, rahat. Ayrıca tabii bizim diğer makam otomobili, o da gerçekten güzel, huzurlu. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.
Anadolu rengi 2. Togg aracı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e törenle teslim edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün teslim aldığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Aliyev, Erdoğan'ın "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" mesajını alıntılayarak "Teşekkür ediyorum aziz kardeşim. Amin! Togg, sizin liderliğinizde kardeş Türkiye'nin bilimsel ve endüstriyel potansiyelin gelişiminin bir başka açık örneğidir." karşılığını verdi.