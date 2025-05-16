En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları
Otomobil fiyatlarında artış yaşanacağı beklentisiyle satışlar hızlandı. TÜİK, en çok tercih edilen renk, motor ve yakıt kombinasyonunu açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında 191 bin 983 aracın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. Bu araçların %43,5'ini motosiklet, %41,9'unu otomobil, %9,0'ını kamyonet, %2,7'sini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.