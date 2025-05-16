En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları

Otomobil fiyatlarında artış yaşanacağı beklentisiyle satışlar hızlandı. TÜİK, en çok tercih edilen renk, motor ve yakıt kombinasyonunu açıkladı.

En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları - 1

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında 191 bin 983 aracın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. Bu araçların %43,5'ini motosiklet, %41,9'unu otomobil, %9,0'ını kamyonet, %2,7'sini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİL HABERLERİ

En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları - 2

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %10,3'ü Renault, %8,1'i Fiat, %7,7'si Toyota, %7,2'si Volkswagen, %6,8'i Peugeot, %5,7'si Hyundai, %5,3'ü BYD, %4,6'sı Opel, %3,9'u Skoda, %3,8'i BMW, %3,6'sı Chery, %3,5'i Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %2,9'u Ford, %2,4'ü Audi, %2,4'ü Nissan, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %1,5'i Mini, %1,3'ü Volvo ve %10,9'u diğer markalardan oluştu.

En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları - 3

BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİ KORUYOR

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ediyor. Ocak-Nisan döneminde 348 bin 374 aracın %48,1'i benzin, %28,3'ü hibrit, %13,1'i elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlı oldu.

En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları - 4

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR POPÜLER

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %31,7'si 1300 ve altı, %24,9'u 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,3'ü 1301-1400, %8,2'si 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları - 5

GRİ RENK LİDERLİĞİ OYNUYOR

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %40,1'i gri, %25,5'i beyaz, %12,5'i siyah, %11,8'i mavi, %4,6'sı yeşil, %4,1'i kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklerden oluştu.

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