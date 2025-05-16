En çok satan markalar belli oldu... İşte renk, motor ve yakıt kombinasyonları

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR POPÜLER



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %31,7'si 1300 ve altı, %24,9'u 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,3'ü 1301-1400, %8,2'si 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.