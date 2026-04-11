En ucuz otomatik vitesli otomobiller, 1.4 milyon liradan başlıyor
11.04.2026 09:26
Burak Taşçı
Otomatik vitesli araçlara talep her geçen gün artarken markaların bazıları manuel vitesli araç üretmemeye başladı.
iStockPhoto
Otomatik vitesin rahatlığı ve kullanım kolaylığı tercihleri değiştirdi. Manuel vitesten uzaklaşan alıcılar otomatik vitesi tercih etmeye başladı. İstatistikler otomatik vites satışlarının her ay arttığını gösteriyor.
Özel Kurum
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium 2 milyon 69 bin 700 lira
Özel Kurum
Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 668 bin 200 lira
Özel Kurum
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 894 bin lira
Özel Kurum
Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
Özel Kurum
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira
Özel Kurum
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 364 bin lira
Özel Kurum
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Özel Kurum
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Özel Kurum
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira
Özel Kurum
Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 2 milyon 79 bin lira
Özel Kurum
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 587 bin lira
Özel Kurum
Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira
Özel Kurum
Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 999 bin lira
Özel Kurum
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 799 bin lira
Özel Kurum
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 795 bin lira
Özel Kurum
MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira
Özel Kurum
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira
Özel Kurum
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 722 bin 500 lira
Özel Kurum
Chery Tiggo Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira
Özel Kurum
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 468 bin lira
Özel Kurum
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 785 bin lira
Özel Kurum
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira
Özel Kurum
Dacia stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira
Özel Kurum
KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT Otomatik 1 milyon 840 bin lira
Özel Kurum
CUPRA Born 2 milyon 189 bin 29 lira
Özel Kurum
Lexus LBX 3 milyon 150 bin lira
Özel Kurum
Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 514 bin 900 lira
Özel Kurum
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira
Özel Kurum