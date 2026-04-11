En ucuz otomatik vitesli otomobiller, 1.4 milyon liradan başlıyor

11.04.2026 09:26

Burak Taşçı

Otomatik vitesli araçlara talep her geçen gün artarken markaların bazıları manuel vitesli araç üretmemeye başladı.

Otomatik vitesin rahatlığı ve kullanım kolaylığı tercihleri değiştirdi. Manuel vitesten uzaklaşan alıcılar otomatik vitesi tercih etmeye başladı. İstatistikler otomatik vites satışlarının her ay arttığını gösteriyor.

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium 2 milyon 69 bin 700 lira

Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 668 bin 200 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 894 bin lira

Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 364 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 2 milyon 79 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 587 bin lira

Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira

Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 999 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 799 bin lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 795 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 722 bin 500 lira

Chery Tiggo Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 468 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 785 bin lira

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

Dacia stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira

KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT Otomatik 1 milyon 840 bin lira

CUPRA Born 2 milyon 189 bin 29 lira

Lexus LBX 3 milyon 150 bin lira

Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 514 bin 900 lira

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira

BYD ATTO 3 150 kW 2 milyon 249 bin lira