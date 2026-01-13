En ucuz otomatik vitesli otomobiller

13.01.2026 10:12

Burak Taşçı

Otomatik vitesli otomobillere talep her geçen gün artıyor. Kullanım rahatlığı ve konforu otomobil severleri cezbediyor.

2026 yılının gelmesiyle birlikte yeni otomobil fiyatları da belli oldu. İthal araçların büyük kısmının henüz 2026 modeli ülkemize gelmese de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar belli oldu.

 

Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.

 

Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.

Otomatik vitesli otomobillerin fiyatları manuel viteslere göre biraz yüksek olsa da, sağladığı konfor ve kullanım rahatlığı avantaj sağlıyor.

Ford Puma Titanium 1 milyon 787 bin 100 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 403 bin lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 650 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 553 bin 500 lira

BMW 120 Sportline 3 milyon 550 bin 400 lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 261 bin 795 lira

Peugeot E-208 GT 1 milyon 960 bin lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

Suzuki Vitara 1 milyon 999 bin lira

Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW 1 milyon 453 bin lira

Mercedes A200 3 milyon 159 bin lira

 

SsangYong Tivoli 1 milyon 790 bin 162 lira

Nissan Juke Tekna 1 milyon 985 bin 400 lira

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 625 bin lira

MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira

Opel Corsa 1 milyon 749 bin lira

Skoda Fabia Premium 1 milyon 733 bin 700 lira

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 2 milyon 380 bin lira

Citroen e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 599 bin lira

Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 240 bin lira

KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira

Cupra Born 2 milyon 189 bin 29 lira

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

Fiat Grande Panda 1 milyon 499 bin 900 lira

 

BYD ATTO 2 Boost 1 milyon 575 bin lira