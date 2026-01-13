En ucuz otomatik vitesli otomobiller

2026 yılının gelmesiyle birlikte yeni otomobil fiyatları da belli oldu. İthal araçların büyük kısmının henüz 2026 modeli ülkemize gelmese de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar belli oldu.

Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.

Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.