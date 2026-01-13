En ucuz otomatik vitesli otomobiller
13.01.2026 10:12
Burak Taşçı
Otomatik vitesli otomobillere talep her geçen gün artıyor. Kullanım rahatlığı ve konforu otomobil severleri cezbediyor.
2026 yılının gelmesiyle birlikte yeni otomobil fiyatları da belli oldu. İthal araçların büyük kısmının henüz 2026 modeli ülkemize gelmese de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar belli oldu.
Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.
Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.
FİYATLAR NE KADAR?
Otomatik vitesli otomobillerin fiyatları manuel viteslere göre biraz yüksek olsa da, sağladığı konfor ve kullanım rahatlığı avantaj sağlıyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium 1 milyon 787 bin 100 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 403 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 650 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 553 bin 500 lira
BMW 120 Sportline 3 milyon 550 bin 400 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 261 bin 795 lira
Peugeot E-208 GT 1 milyon 960 bin lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira
Suzuki Vitara 1 milyon 999 bin lira
Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW 1 milyon 453 bin lira
Mercedes A200 3 milyon 159 bin lira
SsangYong Tivoli 1 milyon 790 bin 162 lira
Nissan Juke Tekna 1 milyon 985 bin 400 lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 625 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira
Opel Corsa 1 milyon 749 bin lira
Skoda Fabia Premium 1 milyon 733 bin 700 lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 2 milyon 380 bin lira
Citroen e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 599 bin lira
Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira
Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 240 bin lira
KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira
Cupra Born 2 milyon 189 bin 29 lira
Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
Fiat Grande Panda 1 milyon 499 bin 900 lira
BYD ATTO 2 Boost 1 milyon 575 bin lira