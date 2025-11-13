En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu

13.11.2025 08:52

Burak Taşçı

Otomatik vitesli otomobillere rağbet her geçen gün artış kaydediyor.

iStockPhoto

Otomatik vitesli otomobiller sundukları kullanım rahatlığıyla ve satışlarının hızlı gerçekleşmesi nedeniyle tercihlerde ilk sırada yer aldı. Son açıklanan istatistiklerde satılan sıfır otomobillerin yüzde 95'i otomatik, yüzde 5'inin manuel vitesli olduğu ortaya çıktı. İkinci el piyasasında da otomatik vitesli araçların satış hızı manuel viteslilere göre çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Özel Kurum

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira

Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira

Özel Kurum

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 lira

 

Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira

Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

Özel Kurum

MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira

 

Özel Kurum

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin lira

 

Özel Kurum

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira

Özel Kurum

Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 lira

Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira

 

Özel Kurum

BMW 120 3 milyon 413 bin 900 lira

Özel Kurum

Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 lira

Özel Kurum

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin lira

Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin lira

Özel Kurum

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira

Özel Kurum

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

Özel Kurum

Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin lira

Özel Kurum

Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira

Özel Kurum

Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira

 

Özel Kurum

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin lira

Özel Kurum

Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira

Özel Kurum

Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira

Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira

Özel Kurum

Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira

 

Özel Kurum

BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin lira

Özel Kurum

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin lira