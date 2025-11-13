En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu

Otomatik vitesli otomobiller sundukları kullanım rahatlığıyla ve satışlarının hızlı gerçekleşmesi nedeniyle tercihlerde ilk sırada yer aldı. Son açıklanan istatistiklerde satılan sıfır otomobillerin yüzde 95'i otomatik, yüzde 5'inin manuel vitesli olduğu ortaya çıktı. İkinci el piyasasında da otomatik vitesli araçların satış hızı manuel viteslilere göre çok daha hızlı gerçekleşiyor.