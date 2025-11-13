En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu
13.11.2025 08:52
Burak Taşçı
Otomatik vitesli otomobillere rağbet her geçen gün artış kaydediyor.
Otomatik vitesli otomobiller sundukları kullanım rahatlığıyla ve satışlarının hızlı gerçekleşmesi nedeniyle tercihlerde ilk sırada yer aldı. Son açıklanan istatistiklerde satılan sıfır otomobillerin yüzde 95'i otomatik, yüzde 5'inin manuel vitesli olduğu ortaya çıktı. İkinci el piyasasında da otomatik vitesli araçların satış hızı manuel viteslilere göre çok daha hızlı gerçekleşiyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin lira
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira
BMW 120 3 milyon 413 bin 900 lira
Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 lira
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira
Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin lira
Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira
Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin lira
Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira
Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira
Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira
BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin lira