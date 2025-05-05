En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu... 510 bin liradan başlıyor
Otomatik vitesli araç satışları manuel viteslileri solladı. Sürüş dinamiklerini artıran teknolojilerle birlikte otomatik vitesli araçlar sürücünün işini çok daha kolaylaştırıyor.
Türkiye'de otomatik vites araçların rahatlığı satışlarda da ön plana çıkmaya başladı. Geçmişte ortaya çıkan otomatik viteslerdeki sorunlar da büyük ölçüde giderildi ve sorunsuz kullanımlarıyla dikkat çekiyorlar.
YOĞUN TRAFİKTE BÜYÜK YARDIMCI
Uzun yolda otomatik vites pek işe yaramasa da şehir içi yoğun trafikte kullanıcısı için büyük konfor sunuyor. Sol ayağı sürekli debriyaja basmaktan yorulan sürücüler yerine tek ayakla otomobili kontrol etme konforu sürücüye yardımcı oluyor.