En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu firmalar kampanya yapıyor
09.12.2025 14:57
Burak Taşçı
Otomobil almak isteyenlerin yüzde 95'i otomatik vitese yöneliyor. Markalar da yıl sonu için cazip kampanyalar yapmaya başladı.
Yılın son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte otomobil satışları hız kazanıyor. Rekor seviyelere yükselen otomobil satış rakamlarında liderliği otomatik vitesli araçlar oluşturuyor.
Otomatik vitesin kullanım kolaylığı, fiyatlarının manuel vitese yaklaşması, bazı marka ve modellerde sorunsuz oluşu cazibesini artırıyor.
Ellerindeki 2025 model otomobilleri bitirmek ve 2026 model araçlara yer açmak isteyen distribütörler de kampanya üstüne kampanya yapıyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 326 bin 207 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 299 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 922 bin lira
Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira
Suzuki Swift Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 1 milyon 685 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 215 bin lira
Mercedes A200 3 milyon 170 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 797 bin lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 385 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 2 milyon 199 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 427 bin 500 lira
Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira
Dacia Sandero expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 420 bin lira
KIA Picanto Feel 1 milyon 260 bin lira
Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse 2 milyon 244 bin lira
Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira
Fiat Grande Panda 1 milyon 449 bin 900 lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira